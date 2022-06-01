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少子化衝擊產業　新加坡擬用機器人填補缺工

▲為了填補巨大的勞動力缺口，許多新加坡企業導入機器人手臂。（示意圖／戴森Dyson官網）
▲為了填補巨大的勞動力缺口，許多新加坡企業導入機器人手臂。（示意圖／戴森Dyson官網）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-01 16:03:18

許多國家面臨少子化和缺工危機，受到新冠疫情影響而加劇問題。除了台灣之外，新加坡政府在近幾年也面臨此難題。為了填補巨大的勞動力缺口，許多新加坡企業導入機器人，應用範圍從建築工地、圖書館書籍整理到製作咖啡，期盼能填補缺工問題。

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新加坡許多產業，特別是服務業、旅遊業和建築業，高度仰賴移工的勞動力，移工人數高達140萬，比台灣的移工人數還多2倍。早在2014年，新加坡政府看準人口老化和移工政策逐漸變嚴格，因此創立國家機器人計畫，鼓勵企業使用機器人。

而新冠疫情造成印尼、菲律賓等移工輸出國嚴格管制邊境，新加坡勞動力短缺的問題也更迫切。從2019到2021年，非本地人就業人口就減少超過23萬。為了填補缺工，現在新加坡出現越來越多機器人員工。

據悉，「機器人咖啡師」繼去年10月正式在新加坡一家咖啡廳登場後，今年1月中旬首度進軍當地市中心一家大型商場，提供「機器人咖啡」，不少路過民眾都感到好奇。若想喝一杯「機器人咖啡」，除了到現場利用觸控式螢幕點餐外，更方便的是，可先用應用程式（App）點單、付款，再到現場領取咖啡，減少等待時間。新加坡正積極推廣機械化，若未來實施有成，或許能成為台灣部分產業缺工的另一出路。

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