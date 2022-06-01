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台中+11511確診數創新高　20中重症半數未接種疫苗

▲台中市今確診人數11,511例，創歷史新高。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）
▲台中市今確診人數11,511例，創歷史新高。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-01 16:40:46

台中市今（1日）新增1萬1511例，確診數創新高，衛福部長陳時中坦言全國進入染疫高原期，本土疫情南升北降，中南部染疫率仍有上升趨勢，但台中市衛生局長曾梓展認為，在民眾自律下，中部疫情維持穩定，預估未來單日確診數不會有太大變化。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，全國進入染疫高原期，本土疫情呈「南升北降」趨勢，染疫率約8%，以新北市及基隆市染疫率為15～16%的情況來看，下降情形看得很清楚；染疫率低的區域如中南部則相對上升。

陳時中舉高雄為例，目前染疫率僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升；北部染疫率較高，未來有下降趨勢，一上一下間，預估全台會在高原期先「徘徊一陣子」。

全國今新增8萬8247例本土確診，台中市1萬1511例、繼續排名全國第2高，不僅是一週內第3次破萬例，也創下疫情以來新高。但曾梓展表示，台中市疫情已趨於穩定，若按陳時中的見解，上月27日首次衝到1萬1501例後，本週應該逼近1.5萬例，事實卻是遇到假日慢慢下降，今再緩升。

曾梓展說，每星期三或四，往往是當週疫情的最高點，雖然端午假期即將來臨，但相較以往，民眾更加自制、注重防疫，連年節聚餐的習慣都改了，且中南部人口密度不如北部高，因此他認為端午結束後，下週不會出現連假效應，頂多繼續維持高原期，若北部人數持續下降，台灣整體可能呈現緩降趨勢。

▲台中市兒童疫苗接種情形。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）
▲台中市兒童疫苗接種情形。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）
除了人數創新高，台中市今天20例中重症，就有10例完全沒打過疫苗，其中65歲以下未打疫苗的患者有6人。衛生局呼籲民眾，應儘快施打疫苗，減少確診後中重症的機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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