台中+11511確診數創新高　20中重症半數未接種疫苗

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陳時中舉高雄為例，目前染疫率僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升；北部染疫率較高，未來有下降趨勢，一上一下間，預估全台會在高原期先「徘徊一陣子」。
全國今新增8萬8247例本土確診，台中市1萬1511例、繼續排名全國第2高，不僅是一週內第3次破萬例，也創下疫情以來新高。但曾梓展表示，台中市疫情已趨於穩定，若按陳時中的見解，上月27日首次衝到1萬1501例後，本週應該逼近1.5萬例，事實卻是遇到假日慢慢下降，今再緩升。
曾梓展說，每星期三或四，往往是當週疫情的最高點，雖然端午假期即將來臨，但相較以往，民眾更加自制、注重防疫，連年節聚餐的習慣都改了，且中南部人口密度不如北部高，因此他認為端午結束後，下週不會出現連假效應，頂多繼續維持高原期，若北部人數持續下降，台灣整體可能呈現緩降趨勢。
除了人數創新高，台中市今天20例中重症，就有10例完全沒打過疫苗，其中65歲以下未打疫苗的患者有6人。衛生局呼籲民眾，應儘快施打疫苗，減少確診後中重症的機會。
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