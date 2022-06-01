把「魚鱗」作成花！新住民漁村文化體驗活動曝

高雄市前鎮及小港戶政所聯合舉辦新住民漁村文化體驗活動，近日舉辦最後一場課程，由老師帶領學員利用魚鱗片為素材，製作各式各樣時尚飾品，化腐朽為神奇，學員上課專心聆聽不遺漏任何細節，充份展現旺盛的學習心。據悉，主辦單位為高雄前鎮及小港戶政所，這場新住民活動共計舉行三天，課程主軸是讓新住民家庭成員認識並體驗在地的海洋文化。
前鎮戶政所主任賴立齡表示，台灣四面環海，天然環境造就海洋生物的多樣性，海洋既是我們賴以維生的經濟命脈，也與我們日常生活息息相關，如何親近海洋、與海共生，要讓在這塊島嶼上生活的新住民朋友都能瞭解，是舉辦這一系列活動的初衷。而活動內容除帶領學員前往林園濕地公園作生態導覽，觀察近幾年來爆紅的倒立水母、體驗海水小魚群瘋狂啄食腳底皮的感覺；另外也到榮獲全國十大魅力漁港之一的蚵仔寮漁港體驗手作虱目魚丸，參觀漁市場魚貨拍賣及製冰廠製冰流程，進入零下25度C的漁貨冷凍庫，在連濕紙巾都能瞬間結成冰棒的環境下，體驗冰天雪地的感覺，學員樂當一日漁夫，個個都說興奮又有趣。
最後一場魚鱗花的製作很特別，只聽過魚鱗可以萃取膠原蛋白，卻沒想到它也可以作成飾品，還有學生利用魚鱗飾品參加全國專題製作比賽並在市立文化中心展覽，顯見一點巧思加上想像力就能有無限創意；在老師指導下，學員們一雙雙巧手將昔日被丟棄在市場無人要的魚鱗片，拼湊成一個個胸針、項鍊等精美飾品，為這一系列活動劃下華麗的結尾。
小港戶所主任薛米惠指出，高市府關心新住民在台的適應狀況，為使新住民儘快融入在台生活，設有「新住民事務委員會」由各相關局處就主管業務提供新住民全方位的服務，戶所也積極安排一系列課程，讓新住民能更深入瞭解在地文化，未來仍將持續爭取更多資源並透過公私協力的方式，讓更多新住民朋友能樂在學習、樂在生活。