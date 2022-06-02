台灣馬戲團赴柬埔寨交流 法爾藝術學院辦國際馬戲藝術節
近期，有兩個台灣表演團隊前往柬埔寨和法爾藝術學院「Phare Ponleu Selpak」進行藝術交流，三方在快樂的氣氛下精進表演項目。雖然2020年因疫情延至今年，熱情依舊不減，在台灣文化部的支持下，讓兩團台灣表演團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」及「創造焦點」不受疫情影響，仍能與各國共同參與並前後帶來精彩的演出，為藝術帶來希望曙光，如同法爾藝術學院「Phare Ponleu Selpak」的涵義，即「藝術之光、開啟機會與希望」。
法爾社會企業執行長特助暨發展經理許茜雯指出，Tini Tinou國際馬戲藝術節從2004年開始，前後由法爾藝術學院及法爾社會企業共同辦理，至今，已是第11屆舉辦。Tini Tinou來自柬文，意思是「這裡那裡」，希望藉由藝術可以將大家連結在一起，不分你我、連結起國際友誼以及開創更多表演藝術的可能性。
早在2015年「FOCA福爾摩沙馬戲團」便受邀參加Tini Tinou柬埔寨國際馬戲節，當地有馬戲學校、定目劇，沒演出時大家就互相幫忙，無論是製作道具或是縫補上台服裝，那樣如家的感覺讓「FOCA福爾摩沙馬戲團」創辦人兼團長林智偉很感動，決定開啟馬戲棚計畫。如今多年過去，台灣和柬埔寨的馬戲團交流仍持續，其中的溫情和支援不曾間斷。
柬埔寨的法爾藝術學院位於馬德望，由9位待過難民營的柬埔寨人，在1994年從泰柬邊境返國後成立，致力推動各項非營利教育計畫，校園裡各個建物都充滿童趣或藝術感，每年培育多達1,200人次，投入視覺應用及表演藝術學習，尤其協助經濟弱勢的孩子，透過藝術文化，學得一技之長，提升自信心。