被譽為大馬Angelababy！女神自曝差點被潛規則
外表亮眼的黃詩琪是模特兒出身，目前是馬來西亞人氣女星，因外型和Angelababy有些相似，在華人演藝圈中受到矚目。黃詩琪在2017年開始連續四年入圍美國電影網站TC CANDLER的「全球百大美女榜」，而其35D、23、24的魔鬼身材也擄獲不少粉絲的目光。
黃詩琪指出，自己本來想往中國深入發展，但在出席一場有「大人物」的飯局時選擇要為了隔日的工作而提早離席，還被駁斥很不識相。「當時我很害怕，最後還是選擇離席，如果真的遇上被灌酒或毛手毛腳，適當時候要借尿遁，不能傻傻的留在原地。」她更說以前常收到奇怪訊息，對方稱出價10萬至15萬港元「包」她五日四夜：「有一個人更奇怪，指定要我帶紅絲巾，說去澳門的賭場，難道要我旺他嗎？」
由於美貌備受關注，她曾參演羅晉與李一桐主演劇集《鶴唳華亭》，並擔綱中國網絡電影《六扇門之血手奇譚》的女主角，目前仍然是許多廣告商合作的寵兒，且在馬來西亞的發展也不錯，去年她與前經紀人郭子恆再度續緣合作一起製作馬來西亞中文青春電影《那些年，我們們一起瘋狂的事》，這部電影由在中國影視發展的馬來西亞籍導演卓威旭執導，讓人期待她未來更多的作品。