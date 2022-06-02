不只蔣萬安、黃珊珊！柯文哲也找他拍選舉形象照

台北市副市長黃珊珊日前被揭露，在音樂人好友黃大煒的引薦下，找天王天后級御用攝影師林炳存操刀拍攝形象照，而巧合的是，國民黨台北市長參選人蔣萬安，也同樣找林炳存拍攝形象照。不過除了蔣萬安與黃珊珊外，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前也與黨內議員參選人們拍攝選舉形象照，也一樣由林炳存攝影團隊負責，只見柯文哲身穿淺藍色襯衫，甚至對著鏡頭眨眼、比愛心，一改平時嚴肅形象。
民眾黨文宣部主任許甫指出，台灣民眾黨是年輕的政黨，第一次參與地方選舉，議員參選人們多半都是來自各行各業的素人。有竹科工程師、鋼琴老師、空姐、記者、英文Youtuber等。要怎麼形塑專業形象，又能兼顧個人特色，的確會是大工程。
許甫表示，為了讓民眾早一點、快一點認識這些素人，最佳「分身」就是一張讓人印象深刻、好感度加值的形象照。民眾黨特別請到攝影界教父林炳存的影像團隊A Book Studio操刀，林炳存過去拍攝作品包括演藝圈天王天后等級的超級巨星，也曾為總統、市長、立委等級的參選人，量身打造形象照。
許甫強調，在黨內參選人們拍攝結束後，最後一個拍攝的就是黨主席柯文哲。而由於柯的被拍攝經驗可以說是「數以萬計」，最難的地方就是如何拍出新意。在大師林炳存親自掌鏡下，除了傳統的握拳抱胸比愛心的競選照三寶外，還抓拍出阿北經典的抓頭照、可愛萌照、俏皮眨眼照等「表情包」。未來這些形象照除了與候選人合體宣傳外，也將在社群平台上，適時「開箱」柯文哲，甩開偶包的那一面。