傳遞幸福聲音！緬甸新住民巧手作烏克麗麗

端午節即將到來，它是台灣民間習俗重要節慶，也是家庭關係和諧的重要時機，移民署北區事務大隊台北市服務站今（2）日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來自緬甸的新住民姊妹梁珠珠，分享來台成長經驗，同時還露了一手製作烏克麗麗的工藝巧手，正如同手作粽子的吃在嘴裡的幸福，手作樂器帶給她的是無法言喻的幸福好聲音。
來台20年的梁珠珠，民國83年參加海外聯合招生，23歲來台就讀僑大先修班2年畢業後，進入師範大學就讀科技運用與人力資源發展學系，當時全班同學只有自己是僑生身分，與同學相處很有壓力。梁珠珠笑說，因為課業上需要團體報告，逼著她去面對、成長，幸運的是師大的同學常傳遞溫暖，除了耐心教導她發音外，更引導她上台報告增加口述能力，如今中文完全沒有外國口音，更是交到一群好友知己。台灣生活初期，梁珠珠感受最大的衝擊是潮濕的氣候。因為天氣潮濕，她很常將衣服丟進烘衣機，「什麼衣服都烘，結果常常是正常尺寸的衣服丟進去，烘出來的衣服竟變成迷你尺寸！」
梁珠珠在台灣還學會製作樂器烏克麗麗。她說從木板開始切割、打磨、拋光等等，最後再請音樂老師幫忙調音，純手工的烏克麗麗要耗費三個工作天才能完成，但手作帶來的快樂是無法言喻的。當日課程學員們也手作粽子造型的虎年香包，並在香包中加入艾草，象徵著疫情升溫的仲夏也要記得安定自己、安定心神。
移民署北區事務大隊臺北市服務站蘇主任慧雯提醒，端午連假將至，針對防範非洲豬瘟疫情需靠大家共同維持，呼籲新住民朋友切勿請親友自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，或從國外違法攜帶豬肉相關製品入境，以免受罰。