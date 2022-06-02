泰國全面重啟！觀光客持3資料＋PCR證明可免隔離自由行
對台灣人來說，泰國是享受南洋風光的度假勝地，在疫情前一直都是旅遊的熱門選項。如今泰國觀光局宣佈，即日起進一步放寬世界各地旅客入境要求，「已完整接種疫苗的旅客」只需要提供4種資料即可免隔離直接入境自由行，而「未接種／未完全接種疫苗的旅客」則是需要提供3種資料加上旅行前72小時陰性證明，入境檢查完畢也可免隔離自由行。
針對進一步放寬入境要求，泰國觀光局指出，「已完整接種疫苗的旅客」只要持有效護照、保額不少於1萬美元的保險單、COVID-19疫苗接種證書以及註冊泰國通行證，入境時接受檢查，即可免隔離直接入境，也可以自由前往泰國任何地方。
至於「未接種／未完全接種疫苗的旅客」，則是必須持有效護照、保額不少於1萬美元的保險單以及註冊泰國通行證，並在旅行前72小時內通過泰國通行證系統上傳RT-PCR測試或專業ATK陰性結果證明，將被允許入境並可自由前往該國的任何地方。
今年泰國觀光局將推出的旅遊計畫為運動或養生旅遊，例如推廣高爾夫球和按摩等行程，結合在地文化特色，提供普吉老街文化體驗，並推薦普吉島的酒店，期待旅客在泰國能獲得安逸的休息和美好的旅遊時光。除此之外，從普吉到蘇梅，再到喀比及攀牙島，都是相當推薦旅客前往的旅遊勝地。