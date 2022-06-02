▲ Gogoro 攜手臺灣大學推動校園永續治理計畫

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「Gogoro x NTU 校園永續治理計畫」共有八項執行方案，包括：課程合作、實習計畫、產學合作、創意競賽、校園大使、體驗中心、試乘體驗、環保藝術。這是在聯合國宣布「2030 永續發展目標」，鼓勵各大學積極投入環境永續、在地關懷及節能減碳目標後，一項全方位的產學合作計畫。同時，臺灣大學已於 2020 年宣布預計於 2028 年達碳中和50%，且於 2048 年達到 100%，希望結合學校與在地企業資源，協助區域環境再造與環境教育。





Gogoro 表示，近年來透過 Gogoro Network 的完整生態系，已經成功啟動「油轉電」的智慧換電新時代，很高興此次能夠攜手臺灣大學一同為環境永續盡一份心力，並且在「油轉電」的過程中，善盡企業社會責任。





臺灣大學表示，為達成碳中和目標，交通電力化是本校著重的策略之一。本次能與 Gogoro 合作，將產業界的技術與觀點帶入校園，以研究、教學、活動等形式進行交流，共同推動永續未來。





「Gogoro x NTU 校園永續治理計畫」正式啟動





「Gogoro x NTU 校園永續治理計畫」的課程合作項目，臺灣大學預計於 111 學年開設「永續治理與影響力」課程，從不同面向認識永續生活的推廣與教育，並在課程中安排 Gogoro 品牌代表擔任客座講師，以實務經驗分享企業推動永續發展的經驗；此外，Gogoro 還提供企業實習機會，讓參與學生更進一步了解臺灣綠電環境和 ESG 報告實際應用方案。





積極投入產業研究及人才培育是產學合作最重要的核心目標，此次計畫也包含「臺大 ESG 永續校園學生創意競賽」，讓參與的學生團隊以永續發展為主題，發想臺大現有校園永續問題及具體解決方案，Gogoro 作為協辦單位將提供特別獎智慧電動機車一台以及至 Gogoro 實習一年的機會。





Gogoro 也將進行校園綠能大使徵選，推廣綠能活動及使用電動運具；此外，Gogoro 預計於校園內設立體驗中心並舉辦相關體驗活動，讓更多學生有機會近距離接觸綠色運具，以最簡單的方式成為永續共生的一環。未來也將透過環保藝術活動，利用再生資源進行創作。





同時，於今年 6 月 15 日至 8 月 14 日期間為止， 臺大教職員工生購買 Gogoro 指定車款1，享 95 折優惠。活動期間持臺大學生證或臺大教職員證，至 Gogoro 全台門市購買 Gogoro 指定車款即享專屬優惠。



