▲ 超越千匹馬力 道路版 F1 跑車 Mercedes-AMG ONE 全球首發亮相

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源自賽道科技
Mercedes-AMG ONE 還原 F1 賽車科技，包含碳纖維車體與車殼、高性能混合動力系統、主動式空力套件、推桿式懸吊等。此外，Mercedes-AMG ONE 高性能混合動力系統的電池模組配置與冷卻系統同樣也參照 F1 賽車的布局，高功率、高密度及輕量化的設計，搭配智慧化電力管理系統，使 Mercedes-AMG ONE 的電動系統能夠頻繁使用且能快速回收電能。
Mercedes-AMG ONE 也徹底體現 F1 等級的輕量化技術，碳纖維車身及鋁製前後五連桿獨立懸吊系統，在保證輕量化的同時，展現高剛性與穩定性的平衡。源自 F1 賽車的橫向推桿式懸吊設計配有自主減震調節系統，讓車輛可以再現 F1 賽車的貼地飛行。
Mercedes-AMG ONE 搭載與 F1 賽車同款 1.6 升 V6 E PERFORMANCE 高性能混合動力系統，採中置引擎布局，搭配四具電動馬達，其中兩顆電動馬達分別獨立負責驅動前輪，另外兩具則分別為 F1 賽車所使用的 MGU-K 動能回收與MGU-H 熱能回收馬達，並提供六種駕馭模式，包括「Race Safe」、「Race」、「EV」、「Individual」，還有賽道專用的「Race Plus」與「Strat 2 (Strategy Position 2)」，其中 Strat 2 (Strategy Position 2) 模式將啟動主動式空氣力學套件、降低前後懸吊，並以 F1 排位賽爭奪桿位的模式輸出最大動力。
Formula 1 賽道美學
Mercedes-AMG ONE 採用賽用碳纖維單體外殼設計結合中置引擎佈局，低趴車身、寬大輪拱，與極具張力的主動式寬體尾翼，以 F1 空氣力學設計，搭配碳纖維車身架構最大化發揮輕量化與高剛性優勢，速度只須達到 50 km/h 以上，即可產生下壓力，並且隨速度不斷增加。
從車頭望去，進氣壩採用 AMG 代表性設計，前輪拱上可調節的主動式通風孔連結頂部碩大的進氣口與其後的鯊魚鰭，皆如同 F1 賽車的縮影。同樣為 Mercedes-AMG ONE 專屬打造的是，帶有中心鎖的 10 幅鍛造鋁圈，以仿生設計，在輕量化最大限度提高剛性，有效減少簧下荷重，從而提升敏捷性。從尾燈望去，巨大的 F1 賽車造型中置排氣管及醒目的黑色網狀碳纖維空力套件，更有主動式寬體尾翼及F1 賽事出現的雙層後擾流。
開啟上掀式車門，座艙內配置兩張符合人體工學的賽車座椅、與過去僅能在 F1 賽車上看到的方向盤，方向盤頂端有著與 F1 賽車一致的換檔提示燈。此外，內裝材質同樣取自 F1 賽車靈感，不加修飾的碳纖維材質和單體殼結構，搭配灰色Nappa 皮革和黑色 DINAMICA 碳纖維材質的座椅，加上兩座高解析 10 吋螢幕及 F1 電子後視鏡，展現賽道氣息。