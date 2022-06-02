▲ 196.9萬起！Ford 22 年式 Mustang 抵台

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22 年式 Ford Mustang 亮點





22 年式 Ford Mustang 同樣具有引擎散熱飾蓋、鯊魚嘴、三道斜列式 LED 前識別燈、經典三道格柵式 LED 尾燈、競速型後擾流尾翼等視覺元素，GT Premium 車型更導入剛性與輕量化兼具的 19 吋高光澤鍛造鋁合金輪圈。





內裝部分透過深色鋁質亮面刷紋飾板與皮革面料鋪陳設計，以及內建 Pony Button 野馬快捷鍵的皮質方向盤、Recaro® 皮質賽車座椅（GT Premium 限定）等配備，詮釋野馬跑車精神。同時 22 年式 Ford Mustang 全車系標配 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，可針對動態行車模式變換不同的儀錶畫面，內建的 Track Apps 賽道程式也可即時顯示 Mustang 的加速計時、G 力值、煞車等行車數據。





22 年式 Ford Mustang 同步搭載了 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，駕駛與乘客皆可透過手機藍牙輕鬆配對，控制撥號、簡訊、播放音樂等功能。對應同步支援的 Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 智慧行動裝置連結（含裝置語音助理功能）。





Ford Mustang 動力規格





22 年式 Ford Mustang 擁有引以為傲的動能科技，EcoBoost® Premium 車型採用新世代 2.3L EcoBoost® 雙渦流渦輪增壓汽油引擎（290ps／45kg-m），透過 Overboost 超增壓功能能使車輛油門反應更為迅速，搭配 SelectShiftTM 十速手自排變速箱。GT Premium 車型更搭載了性能更為狂放的 5.0L V8 自然進氣汽油引擎，內建岐管噴射與高壓燃油缸內直噴的雙燃油技術，在高引擎壓縮比設定之下，迸發出 449ps、54kg-m 的最大輸出，搭配 SelectShiftTM 十速手自排變速箱，0-100km/h 加速僅需 4.3 秒。





22 年式 Ford Mustang 搭載可選式行車模式切換系統，內建的一般（Normal）、運動（Sport+）、賽道（Track）、雪地／濕地（Snow／Wet）、直線加速（Drag Strip）等不同模式。Ford Mustang 透過 EPAS 電子式動力輔助轉向系統、AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統等先進科技，確保出彎時達到穩定循跡性。除此之外，GT Premium 車型更導入了最新 MagneRide® 主動式電磁阻尼系統，該系統可以每秒 1,000 次主動調整四輪避震器到最恰當的阻尼係數。





Ford Mustang 提供極佳安全防護





22 年式 Ford Mustang 導入 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技，如 ACC 主動式定速巡航系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、PCA 前向碰撞預警系統（附 AEB 全速域輔助煞停系統）等多項安全科技。





22

年式

Ford Mustang

車系編成與售價