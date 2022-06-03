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內幕／藍剩新竹、高雄選將未定　地方憂突襲徵召成慣例

▲朱立倫日前突襲徵召張善政參選桃園，又強硬徵召徐志榮選苗栗，引發地方憂慮此作風將成為慣例。（圖／資料照片）
▲朱立倫日前突襲徵召張善政參選桃園，又強硬徵召徐志榮選苗栗，引發地方憂慮此作風將成為慣例。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-03 10:01:14

國民黨主席朱立倫日前突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，近日又「硬上」徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，遭徐拒絕而暫緩提名，目前桃竹苗僅剩新竹市尚未走到提名這一步，新竹地方開始憂心，朱立倫也會循桃、苗模式，突襲式徵召NCC前委員翁曉玲或前民國黨主席徐欣瑩參選竹市長，不甩地方共推的議員林耕仁。

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面對2022年底選戰，國民黨縣市長提名大致底定，僅剩苗栗縣懸而未決、新竹市及高雄市還未敲定人選，而受桃園、苗栗突襲徵召的事件影響，新竹、高雄地方人士都開始對黨中央屬意人選感到疑慮，國民黨如何打贏年底選戰、更要符合朱立倫喊出的「14+2」備受挑戰。

不過，有黨內人士直言，桃園佈局若事先溝通，一樣也是遭到反彈的結果，且根據近日民調顯示，張善政支持度都勝過綠營可能人選，張善政也確實是一張好牌，地方派系自然為了勝選利益漸漸歸隊，年底桃園選戰仍大有勝算。

至於苗栗部分，雖然目前徐志榮對外仍稱不會參選，但據了解，其實早在兩三週前，黨高層就已經跟包括議長鍾東錦、徐志榮談妥，只是各自都需要對支持者或地方人士交代，相信事緩則圓，最後仍會順利提名，贏得勝選。

而新竹方面，外傳朱立倫對於議長許修睿、地方有共識的議員林耕仁有所疑慮，除知名度不高之外，跟地方派系牽連過深也是黨中央考量的一點，因此日前才會有風聲傳黨中央屬意前民國黨主席徐欣瑩或是前NCC委員翁曉玲出戰新竹。

知情人士指出，翁曉玲的傳言其來有自，是來自新竹地方產業界大老的推薦，並向朱立倫引薦，不是空穴來風，只是翁本人沒有意願，因此朱立倫可能還是會從新竹在地的林耕仁或立委鄭正鈐之中擇一，最後結果仍待朱立倫赴美行程返台後、約6月底才會處理。

當外界認為國民黨縣市長提名陷入紛擾時，黨內人士仍樂觀看待年底選戰，該人士指出，主要是疫情延燒，大環境對民進黨不利，而國民黨日前桃園市長提名雖看似有風波，但近日也逐漸在整合、化解地方的不滿；苗栗縣更不是問題，苗栗選民結構基本上藍大於綠，無論提名誰都有很高的機會當選。

黨內人士也分析，年底選戰成敗都由朱立倫一人負責，因此儘管提名過程有些粗糙，但最終能勝選才是黨內、支持者最關心的事情，紛擾都會過去，期待國民黨年底取得好成績。

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