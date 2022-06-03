比莉中年報復性追愛　「老公掛了就當公司倒閉」

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阻擋媽媽追愛的女兒如蓉（賈靜雯 飾）對戀愛屬於相對保守派，在劇中更點出「男人糊塗一時，女人糊塗是一輩子。」的想法，認為女性對於另一半的選擇要非常小心，只是她沒想到一不小心就超過了40歲，遭媽媽反嗆：「這世界上對沒有老公的女人，是很殘忍的。」對此賈靜雯認為《媽，別鬧了！》表現出很多現代女性會面臨的感情、家庭問題，尤其是在職場和家庭瀕臨失衡的女性，可以在劇中找到共鳴。
對於劇中媽媽勇敢追愛的表現，賈靜雯認為以女兒的立場會是擔憂大於怕丟臉，她表示：「一定會擔心媽媽被網友詐騙、擔心她一個人飛出國沒有人陪伴，就像當父母的總是希望兒女一直在身邊，到海外讀書或談戀愛就是會幻想各種危險。再換個角度想，同樣是女人，我們都想追求真愛，是可以同理的，但有時候我們對待家人也會像劇中我飾演的女兒角色，雖然兩邊都是出於好意，但說出口的卻不太中聽。」
為了愛不惜給出百萬的小女兒若敏（柯佳嬿 飾）始終無法擺脫跟自己要錢的男友小查（林柏宏 飾），劇中若敏道出她的難處：「你不懂，跟他在一起我覺得自己很有用。」柯佳嬿認為：「因為覺得自己被需要而沈醉其中不願接受事實，小敏就是標準裝醉的人叫不醒，旁人規勸也沒用。」《媽，別鬧了！》預計2022年7月15日於 Netflix 全球獨家上線。