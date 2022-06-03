英女王白金禧慶典　路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

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96歲的伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）似乎被路易扮鬼臉、挖鼻孔的滑稽動作逗樂，俯身與這個小不點皇室成員交談。
一名網友發文說：「看來路易王子蠻調皮的。」另名網友說：「路易斯王子真是個頑皮的小傢伙，讓我笑開懷。」
路易也被拍到今天稍早與母親凱特（Kate Middleton）和康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall），以及喬治和夏綠蒂同坐馬車，沿著林蔭大道前往騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）時，熱情地向旁觀群眾揮手致意。
有影片顯示，在遊行期間某個時刻，夏綠蒂似乎對路易揮手揮得太過頭感到不滿，因此將他的手抓住放在他的腿上，但路易沒有因此退縮，他再次舉起手，繼續向民眾揮不停。
白金禧慶典將為期4天，倫敦聖保羅大教堂（St.Paul's Cathedral）明天將舉行感恩儀式，4日王室成員將出席艾普森德比（Epsom Derby）賽馬活動，接著白金漢宮外將舉行演唱會。
路透社報導，官員預計當天英國將有超過1萬6000場街頭派對。從格陵蘭到紐西蘭，共有80個國家或地區將舉行約600場「白金禧午餐會」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110603