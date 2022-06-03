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炒青菜下鍋就變黑？大廚「一招」翠綠下飯：第一步別搞錯

▲有女網友炒青菜下鍋就變黑，讓她焦慮發文求助，而引來大廚揭開秘訣。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有女網友炒青菜下鍋就變黑，讓她焦慮發文求助，而引來大廚揭開秘訣。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 22:56:18

炒青菜是家常菜中必學的料理之一，其包含空心菜、高麗菜或青江菜等都十分常見。不過，就有女網友指出，每次炒青菜下鍋後就變黑，讓她焦慮發文求助，而引來大廚揭開秘訣，讓青菜炒完還能保持翠綠，更指出「第一步很多人搞錯了！」

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原PO於PTT上發文，表示某次將空心菜和青江菜一同下鍋炒，卻發生變黑的情況，「如何不要變黑的方法大都試過，油放多，開最大火，加醋沒試過，因為家中沒有，看板上有人說要加水，結果整個濕濕爛爛的，不太喜歡」。她也坦言，在炒菜時發現有些葉片還呈現青色，因此忍不住多炒幾下，崩潰直呼「很難想想要怎麼樣在20秒內炒完耶！」

▲一名小吃店老闆表示有位客人點了「燙青菜」，卻備註「青菜全走」，讓他很困惑，貼文一出，也有人曝光正解。（示意圖／翻攝photoAC）
▲女網友炒青菜時遇到變黑情況，因而發文求助。（示意圖／翻攝photoAC）
問題一出，就引來網友們紛紛教學，「菜放下去之後可以加點米酒試試看，我都是這樣煮，菜會稍微綠一點」、「先下梗，梗軟了再下葉子部分然後調味就可以起鍋，水我會一點一點加，不一定要加多少，避免溫度太高而已」

其中就有老饕點出關鍵，「先過油再炒，很多人還沒熱鍋直接下鍋就錯了」「熱油爆香時先加鹽再放菜大火炒，廚師媽媽教的」、「熱油大火直接炒，20秒起鍋差不多吧」、「就是鍋子燒不夠熱啦，鍋子至少燒個一分鐘」、「油多鍋熱，先下梗再下葉子，沒加水」。（編輯：陳雅雲）

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