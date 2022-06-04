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柯文哲舉PCR量能指高雄黑數多　陳其邁：現是快篩陽判陽

▲對於台北市長柯文哲說「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北」，對此高雄市長陳其邁今（4）日指出，現在判定確診是以快篩陽判陽為基準。（圖／高雄市政府提供）
▲對於台北市長柯文哲說「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北」，對此高雄市長陳其邁今（4）日指出，現在判定確診是以快篩陽判陽為基準。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-04 13:44:402022-06-04 13:48:07

台北市長柯文哲（2）日在議會總質詢時指出，「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北」，對此高雄市長陳其邁今（4）日指出，現在判定確診是以快篩陽判陽為基準，高雄28個社區採檢站，在過去要做PCR的採檢，從來都沒有排隊過，也不用預約，隨到隨採，在篩檢的部分可說是最便利、最便民。

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陳其邁表示，高雄有最綿密的診所，還有近30個社區快篩陽判診及小兒科成人的特別門診，可說是最便利來方便民眾就醫，另外，高雄28個社區採檢站，在過去要做PCR的採檢，從來都沒有排隊過，也不用預約，隨到隨採，在篩檢的部分可說是最便利、最便民。

另外，高雄市從1月23號開始，在高雄1,111家的診所免費發放快篩試劑，在診所假如快篩陽性，就做 PCR或是做直接的判定，所以在整個防疫的工作做得最充足的準備，就是希望說及早發現、及早治療、輕重症分流，這個是高雄市的做法，從一月就開始這樣做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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