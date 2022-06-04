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李佳穎秀家傳拌麵！收服60人　炎亞綸誇海口：想接婚禮場

▲團隊包辦完60人大餐，炎亞綸竟誇海口「想接婚禮場」，左起為姚元浩、炎亞綸、庹宗康、吳映潔、楊銘威。（圖／TVBS提供）
▲團隊包辦完60人大餐，炎亞綸竟誇海口「想接婚禮場」，左起為姚元浩、炎亞綸、庹宗康、吳映潔、楊銘威。（圖／TVBS提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-04 20:00:00

話題不斷的TVBS實境節目《來吧！營業中》，本週播出第12集，5位主持人在外露營，原本以為是悠閒的時光，沒想到又接到新任務，要做下「60人份員工餐」，讓大家當場哀號，大廚姚元浩還裝睡，不願面對，節目組趕緊邀請童顏女星李佳穎來當小幫手。
 

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▲熱愛下廚的李佳穎自稱「小穎師」。（圖／TVBS提供）
▲熱愛下廚的李佳穎自稱「小穎師」。（圖／TVBS提供）

主持群上週到豆腐店打工換取食材，姚元浩表示到豆腐店打工給他很大的感受，因為他跟庹宗康兩人在內場「只做豆腐」一件事，結束後就可以到外場幫忙，跟在餐廳「老屋」一連串的菜單比起來輕鬆很多。結果享受不到幾小時，他們就收到「要做60人份員工餐」的新任務。

▲《來吧！營業中》本週製作60人員工餐。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》本週製作60人員工餐。（圖／TVBS提供）

擔任小幫手的李佳穎平時就熱愛下廚，自封「小穎師」，主廚姚元浩向她講解本次的菜單蘿蔔排骨湯、滑蛋蝦仁、酥炸排骨等，她一聽直呼「簡單」，但炎亞綸一句：「可是是60人份，妳是不是聽了想回家了，怎麼會答應這通告啊？」

▲《營業中》主持人們替露營區的員工們服務。（圖／TVBS提供）
▲《營業中》主持人們替露營區的員工們服務。（圖／TVBS提供）
▲大家對員工餐讚不絕口。（圖／TVBS提供）
▲大家對員工餐讚不絕口。（圖／TVBS提供）

首次挑戰60人份員工餐，就碰到飯量不足的狀況，李佳穎靈機一動，主動料理「李家祖傳拌麵」，她解釋以前下課肚子餓，媽媽都會做拌麵給她吃，連主廚姚元浩吃了都猛點頭，露營區的員工們也給出高評價。姚元浩在廚房忙了整個上午，在最後一刻偷偷出去看員工們吃飯的狀況，發現員工們都吃光光，等於給主持人們一個很大的鼓勵。炎亞綸更是自信地誇下海口說：「我們目標是辦所有圈內藝人的婚禮。」《來吧！營業中》每週六晚間8時於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台播出。

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