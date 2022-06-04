馬英九六四讚中國民主 林俊憲譏自言自語、顏若芳嗆閉嘴
前總統馬英九今（4）日表示，台灣墮入「不自由的民主」，並讚揚中國國家主席習近平走在民主人權法治的「正確方向」，引發論戰。民進黨立委林俊憲說，馬英九選在中國日曆上消失的日子跪舔，中國人也看不到，根本就是自言自語；民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，全世界都知道中國極權，馬英九不想聲援民主就閉嘴，想要舔共就去對岸，請不要再秀下限了。
林俊憲表示，馬英九利用六四為獨裁者擦脂抹粉，精神錯亂到這種程度實在悲哀。他說，馬英九喜歡歌頌對岸不是不行，畢竟這幾年來類似的行為可沒少過，大家都習慣了，但問題是選在這個中國日曆上消失的日子，有舔跟沒舔一樣，何苦呢？台灣人把你當笑話看，中國人根本不知道你說過這些話，就是個不甘寂寞的人自言自語罷了。
林俊憲說，89年和91年發生在兩岸的兩場學運，徹底改變了歷史的軌跡，自此漸行漸遠，有人卻拿這個兩岸分道揚鑣的歷史事件鼓吹中國正在走「正確方向」，但正確與否不是台灣人說了算，先問問當年在廣場上的那些學生做何感想吧。
顏若芳說，今天是中國六四天安門事件33週年，世界各地都在舉辦集會，譴責中共、捍衛自由民主。結果馬英九卻拿六四大做文章，讚揚極權中國、譴責自由台灣，真的是國際笑話，自甘墮落成「中共馬前卒」。
顏若芳表示，全世界都知道中國極權、不自由、不民主、沒人權，國民黨是不知道，還是睜眼說瞎話？馬英九不想聲援就閉嘴，想要舔共就去對岸，請不要再秀下限了。