國5北上車潮開始塞　高公局：明收假防9地雷路段

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高公局表示，今天下午3點14分於國6西向3.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於3點28分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3點52分於國3北向235.2公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於4點27分排除，造成後方車流回堵2公里。
下午4點53分於國3北向230.3公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於5點07分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局表示，今天下午6點國5北上回堵長度，主線雪隧5.5公里、各入口排隊處，頭城（台9）1.5公里、頭城（宜4）0.5公里、宜蘭0公里、羅東0公里、蘇澳0公里。
明天是端午節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預測明天國道有9個地雷路段及時段，包括含國1北上苗栗到湖口下午4點到晚上8點、南屯到后里下午3點到5點、西螺到埔鹽系統下午3點到5點；國3北上關西到大溪下午3點到晚上8點，大山到香山、草屯到霧峰下午3點到5點；竹山到中興下午3點到5點；國5北上宜蘭到坪林早上9點到晚上8點；國6西向舊正到霧峰系統。
高公局建議西部國道南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於上午12點前出發；國5北向用路人建議於上午9點前出發，避開壅塞路段時段。