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國5北上車潮開始塞　高公局：明收假防9地雷路段

▲今（4）日為端午節連續假期第2日，高公局預估明天有9大地雷路段，提醒用路人注意。（圖／擷取自臉書高速小飛力）
▲今（4）日為端午節連續假期第2日，高公局預估明天有9大地雷路段，提醒用路人注意。（圖／擷取自臉書高速小飛力）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-04 18:57:08

今（4）日為端午連假的第2天，國道從下午起出現北返車潮，國5（雪隧）北向也在下午2點多出現壅塞情形，但雪隧南向較較去年同期減少了4%左右，截至下午5點，國道交通量為61.7百萬車公里，預判明天收假有9大地雷路段。

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高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5點，國道交通量為61.7百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，今天西部國道北向車流晚間8點後就會紓解，但國5恐一路塞到深夜12點。

高公局表示，今天下午3點14分於國6西向3.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於3點28分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3點52分於國3北向235.2公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於4點27分排除，造成後方車流回堵2公里。

下午4點53分於國3北向230.3公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於5點07分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，今天下午6點國5北上回堵長度，主線雪隧5.5公里、各入口排隊處，頭城（台9）1.5公里、頭城（宜4）0.5公里、宜蘭0公里、羅東0公里、蘇澳0公里。

明天是端午節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預測明天國道有9個地雷路段及時段，包括含國1北上苗栗到湖口下午4點到晚上8點、南屯到后里下午3點到5點、西螺到埔鹽系統下午3點到5點；國3北上關西到大溪下午3點到晚上8點，大山到香山、草屯到霧峰下午3點到5點；竹山到中興下午3點到5點；國5北上宜蘭到坪林早上9點到晚上8點；國6西向舊正到霧峰系統。

高公局建議西部國道南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於上午12點前出發；國5北向用路人建議於上午9點前出發，避開壅塞路段時段。

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