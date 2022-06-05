COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

影／疫情高峰將至！陳時中預估6／10後出現反轉

▲陳時中今（5）日赴中正紀念堂，視察「5-11 歲兒童疫苗注射站」並於會後受訪指出，國內疫情呈現北降南升，預估6月10日將達到疫情高峰。（圖／記者陳明安攝,2022.06.05）
▲陳時中今（5）日赴中正紀念堂，視察「5-11 歲兒童疫苗注射站」並於會後受訪指出，國內疫情呈現北降南升，預估6月10日將達到疫情高峰。（圖／記者陳明安攝,2022.06.05）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-05 11:12:322022-06-05 12:08:20

本土疫情持續嚴峻，而更讓民眾擔憂的，是中重症患者及染疫人數死亡更雙雙創下高峰。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日赴中正紀念堂，視察「5-11 歲兒童疫苗注射站」並於會後受訪指出，國內疫情呈現北降南升，預估6月10日將達到疫情高峰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中視察中正紀念堂兒童接種站被問及疫情高峰評估，陳表示，一開始對於疫情有各種模擬，但是近來情況愈來愈清楚，差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會，相信確診、死亡數據都在高原期。

另針對疾管署官網昨天發生數據誤植事件，新冠肺炎死亡人數暴衝至2萬2815人，截至昨天晚間9時仍未修正一事。陳時中則表示，要再查清楚發生什麼事，可能都是手動的資料而出現操作疏失。

而近日看防疫考量，殯葬業者搶在24小時內火化確診者遺體，導致親屬無法見最後一面，陳時中說，法規上規定24小時內要通報，大體可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，但並無要求需在24小時內火化。

對於視察感想，陳時中說，北榮團隊昨為止已打完2789人，感謝北榮團隊的犧牲，6都7個接種站共打2萬4728人，6月1日第一天打最多人，單日約7千多，目前台中、高雄打得特別多，都有打5千多人。各接種站各有特色，每個醫院都卯足勁，讓小朋友快快樂樂打疫苗防疫。


把握連假最後好天氣！明起滯留鋒面再來　整週雷雨炸全台

漢堡王「買一送一」又來了！個人餐只要100元：再賺29天

馬英九讚中國批台灣　蘇貞昌：世界笑柄

晶華酒店為何屹立不搖？「2神優勢」內行不藏了：超方便

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
89.32%10.68%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀