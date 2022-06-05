影／疫情高峰將至！陳時中預估6／10後出現反轉

本土疫情持續嚴峻，而更讓民眾擔憂的，是中重症患者及染疫人數死亡更雙雙創下高峰。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日赴中正紀念堂，視察「5-11 歲兒童疫苗注射站」並於會後受訪指出，國內疫情呈現北降南升，預估6月10日將達到疫情高峰。
陳時中視察中正紀念堂兒童接種站被問及疫情高峰評估，陳表示，一開始對於疫情有各種模擬，但是近來情況愈來愈清楚，差不多一周會到高峰，應該到6月10日會有翻轉機會，相信確診、死亡數據都在高原期。
另針對疾管署官網昨天發生數據誤植事件，新冠肺炎死亡人數暴衝至2萬2815人，截至昨天晚間9時仍未修正一事。陳時中則表示，要再查清楚發生什麼事，可能都是手動的資料而出現操作疏失。
而近日看防疫考量，殯葬業者搶在24小時內火化確診者遺體，導致親屬無法見最後一面，陳時中說，法規上規定24小時內要通報，大體可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，但並無要求需在24小時內火化。
對於視察感想，陳時中說，北榮團隊昨為止已打完2789人，感謝北榮團隊的犧牲，6都7個接種站共打2萬4728人，6月1日第一天打最多人，單日約7千多，目前台中、高雄打得特別多，都有打5千多人。各接種站各有特色，每個醫院都卯足勁，讓小朋友快快樂樂打疫苗防疫。