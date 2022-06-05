連假結束囉！返工車潮熱點預估、管制措施一次看

今天是端午節連假最後一日，昨（4）日省道部分路段有車多或壅塞情形，包含銜接國道重要道路台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道及台74線臺中環線接國3路段等，另於觀光景點周邊路段亦有車多或壅塞情形，如台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水、台26線墾丁路段等；公共運輸部分，昨（4）日西部國道客運共計行駛5,332班次，疏運67,121人，疏運人數較110年同期增加510%；東部國道客運路線共計行駛1,052班次，疏運13,845人，疏運人數較110年同期增加1084%。
今天是端午連續假期收假日，為疏運民眾返回工作地需求，公路總局已協調請客運業者籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配戴口罩及配合量測體溫，共同創造安全的乘車體驗。
公路總局預估今（5）日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南路段及台1線水底寮至楓港路段)、銜接國道的快速公路（南部台86線接國3關廟交流道、仁德系統路段、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲路段）、及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、東部台9線礁溪路段、南部台26線墾丁路段）。
本次端午節連假省道特別管制路段計2處，台14甲線翠峰至大禹嶺路段配合合歡山花季管制，於東西2處管制點(18K、41K)上午6時採高乘載管制；花蓮縣秀林鄉台8線117k+400(關原)災害路段採時段性封閉措施，每日7時至17時封閉114k+600~126k(關原至神木)，17時至翌日7時封閉114k+600~151k+700(關原至洛韶)。
公路總局提醒用路人於返回工作地及出遊前，注意各路段交通管制措施，預先做好行前規劃及行車安全檢查，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。