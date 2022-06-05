COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

加油可以等明天！國內汽、柴油雙降0.6元

▲台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.6元。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.6元。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-05 12:19:47

台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油表示，本週受歐盟通過俄油禁令及北半球正值夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.09美元，新臺幣兌美元匯率升值0.314元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6.0元及7.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收6.2元及7.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收6.6元及8.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.6元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之6.6元及8.1元均由台灣中油吸收，累計111年至5月底止，台灣中油共吸收約127.92億元。

連假結束囉！返工車潮熱點預估、管制措施一次看

陳時中不認確診亡24小時火化　立委轟：3千家屬終生抱憾

影／疫情高峰將至！陳時中預估6／10後出現反轉

新北拒提供音檔給恩恩爸？蘇貞昌：希望盡快取得

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
89.52%10.48%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀