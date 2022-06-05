看了再上路！端午收假易塞路段曝光

今（5）日為端午連假收假日，截至上午12時，省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部路段台2線關渡~淡水、台7線大溪路段、台7乙線三民~枕頭山路段，及東部路段台9線蘇花路廊等。
公路總局預估，下半天各地區主要城際幹道及銜接國道路段將有收假車潮湧現，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段，中部地區台61線竹南路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道、仁德系統路段、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段，及東部地區的台9線蘇花路廊等。
另部分觀光風景區亦會有短程旅遊車潮，如台2線東北角及關渡~淡水路段、台26線墾丁路段及台9線礁溪路段等；民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車資訊，避開壅塞的路段及時段。
公路總局呼籲有返工旅運需求民眾搭乘公共運輸，本局除已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場站站不留人目標。 除了籌措充足運能外，公路總局亦請業者確實執行人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點或常接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，請民眾安心搭乘，如有搭乘公路客運需求，亦請務必配合戴口罩、量測體溫等防疫措施。