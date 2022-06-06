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【展間實拍】還沒看車 還沒下訂的請快點動作，Subaru Solterra接單已破200了

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-06 00:25:20

預計7月發表上市的Subaru Solterra目前正以179.8萬元起價格展開預售，本週週末假日也舉辦賞車活動，對此我們也親自走一趟展間賞車，也拍了照片讓沒前往展間或還在猶豫的消費者看看Solterra有哪些獨特之處。

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Subaru Solterra目前正以179.8萬元起價格展開預售，另提供181.8萬元的冰川白/黑車頂雙色車型，Solterra預計7月發表上市，而開放接單至今已累積破200張訂單，其中以單色車型八成佔多數，而單色車型又以Subaru獨有車色雲霧藍比例最高。

Solterra接單破200張中八成消費者選擇單色車型，而當中又以Subaru獨有車色雲霧藍比例最高。
Solterra接單破200張中八成消費者選擇單色車型，而當中又以Subaru獨有車色雲霧藍比例最高。
由於Solterra與bZ4X為雙方合作雙生車，因此相信不少消費者會在之間作選擇，但為了在市場加以區隔，Solterra當然也要提供對手所沒有的配備。首先在外型方面兩車大致輪廓相同，但Solterra採用Bolder設計語彙，於水箱護罩、保險桿、引擎蓋、尾燈等處進行調整，創出屬於Subaru的風格。

Solterra於水箱護罩、保險桿與尾燈等處都與bZ4X不同。
Solterra於水箱護罩、保險桿與尾燈等處都與bZ4X不同。
Solterra配備四眼式LED頭燈。
Solterra配備四眼式LED頭燈。
20吋輪圈規格也較對手大。
20吋輪圈規格也較對手大。
除了外型配備部分也有所差異，Solterra配備四眼LED頭燈，座艙在基於相同格局下，座椅、門飾板與中央扶手等處採用棕色包覆，進而營造出更為明亮且更具質感氛圍，除此之外也配備電子後視鏡與全景天窗。而兩車最大差異部分就是動力與底盤系統，Solterra同樣搭載71.4kWh電池模組，但卻配置兩具電動馬達，前後共計能提供160kW（214hp）動力輸出，另外Solterra也搭載SAWD對稱式全時四輪驅動與X-Mode地形模式，使其符合及具備品牌引以為傲的越野本事。  

Solterra採用棕色內裝鋪陳。
Solterra採用棕色內裝鋪陳。
儀表具有兩種顯示介面與提供多項資訊。
儀表具有兩種顯示介面與提供多項資訊。
排檔造型與bZ4X相同。
排檔造型與bZ4X相同。
Solterra搭載SAWD對稱式全時四輪驅動與X-Mode地形模式
Solterra搭載SAWD對稱式全時四輪驅動與X-Mode地形模式
Solterra配備電子後視鏡。
Solterra配備電子後視鏡。
全景天窗是bZ4X沒有的配備。
全景天窗是bZ4X沒有的配備。
之所以標題說快動作，在疫情與缺晶片情況下，再一次建議有意要購車就別再想太多，喜歡有預算就下訂吧。

【Subaru Solterra預接單售價】 

車型

 預接單售價
Subaru Solterra

 179.8萬元(單色車型)
181.8萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)
*預接單售價自公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。 

*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

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