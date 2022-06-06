美就業報喜澆熄緩升息期待 新台幣早盤貶破29.4元
美國業就數據報喜，澆熄市場對美國聯準會（Fed）9月緩升息的期待，加上台股開高後翻黑震盪逾百點，新台幣兌美元今（6）日一開盤就貶破29.4元，雖然盤中一度翻升，拉回至29.37元，但仍不敵美元買盤壓力，新台幣再度翻貶，並下探29.446元、貶值5.8分，目前在29.415元震盪。
在市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮之下，美股上周五收黑，台股今日以16570.89點、上漲18.32點開出，在大立光強漲，晶圓雙雄穩盤，加上觀光及航運股強勢助攻下，一度攻上16621.80點，上漲69.23點，但後繼無力，盤中由紅翻黑，並一度下探16509.01點，下跌43.56點，上下震盪112.79點，目前大盤仍跌10餘點。
由於美國上周五公布5月新增39萬非農工作，高於市場預期，強勁的就業報告引發通膨攀漲和貨幣政策恐進一步緊縮的憂慮，澆熄市場對美國聯準會9月緩升息的預期，對聯準會升息預期再升溫，美債收益率及美元上漲。
至於新台幣兌美元在上周五貶破29.3元後，今日一開盤進一步貶破29.4元，以29.430元、貶值4.2分開出，雖然盤中一度翻升，拉回至29.37元、升值1,8分，但仍敵不過美元買盤壓力，新台幣兌美元再度翻貶，並下探29.446元、貶值5.8分，目前在29.415元震盪。