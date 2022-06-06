COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美就業報喜澆熄緩升息期待　新台幣早盤貶破29.4元

▲美國就業數據表現高於預期，市場對聯準會升息預期升溫，新台幣兌美元今（6）日早盤貶破29.4元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國就業數據表現高於預期，市場對聯準會升息預期升溫，新台幣兌美元今（6）日早盤貶破29.4元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-06 10:37:10

美國業就數據報喜，澆熄市場對美國聯準會（Fed）9月緩升息的期待，加上台股開高後翻黑震盪逾百點，新台幣兌美元今（6）日一開盤就貶破29.4元，雖然盤中一度翻升，拉回至29.37元，但仍不敵美元買盤壓力，新台幣再度翻貶，並下探29.446元、貶值5.8分，目前在29.415元震盪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮之下，美股上周五收黑，台股今日以16570.89點、上漲18.32點開出，在大立光強漲，晶圓雙雄穩盤，加上觀光及航運股強勢助攻下，一度攻上16621.80點，上漲69.23點，但後繼無力，盤中由紅翻黑，並一度下探16509.01點，下跌43.56點，上下震盪112.79點，目前大盤仍跌10餘點。

由於美國上周五公布5月新增39萬非農工作，高於市場預期，強勁的就業報告引發通膨攀漲和貨幣政策恐進一步緊縮的憂慮，澆熄市場對美國聯準會9月緩升息的預期，對聯準會升息預期再升溫，美債收益率及美元上漲。

至於新台幣兌美元在上周五貶破29.3元後，今日一開盤進一步貶破29.4元，以29.430元、貶值4.2分開出，雖然盤中一度翻升，拉回至29.37元、升值1,8分，但仍敵不過美元買盤壓力，新台幣兌美元再度翻貶，並下探29.446元、貶值5.8分，目前在29.415元震盪。

升息雜音／28字頭回不去了？匯銀估新台幣仍可能貶至30元

升息雜音／美聯準會官員再放鷹　專家：美元多頭升勢沒變

升息雜音／緊盯通膨！專家估台灣央行6月至少升息1碼

升息雜音／日圓仍不排除貶至135　外匯專家教你擇時換匯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
84.46%15.54%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀