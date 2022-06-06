梅雨季「水螞蟻爆多」該怎麼消滅？2神物內行讚：超有用
梅雨又來了！根據中央氣象局預報，今（6）日表示北部地區從下半天開始，轉為有不定時局部陣雨或雷雨的天氣，中南部地區整天都有局部短暫陣雨或雷雨發生，且要留意中午過後西半部地區容易出現局部大雨；對此，也有網友被梅雨季節會出現的「水螞蟻」煩到不行，不知該如何消滅才好，貼文一出，也有內行人分享「2神物」，大讚「超有用」。
該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示最近梅雨季節，只要下雨水螞蟻就會出現，家裡飛進來一堆水螞蟻，「還會飛到人身上，很噁心，雖然沒有毒，但真的覺得不舒服，而且他還會咬人，又是蟑螂的親戚，有什麼辦法可以消滅或是預防呢」？
貼文一出，掀起熱議，「我都把電蚊燈放在陽台，一個晚上電死一整排」、「好像有聚光性，家裡不要開燈比較不會進室內」、「我的樹蛙超愛吃…」、「給燈關掉，他就會飛別人家了，在我家是利用關燈的手法引到戶外的」、「此生最恨的昆蟲之一」、「我家的壁虎吃得很開心」。
其中，也有內行人分享2神物，分別是「檯燈」和「水盆」，大讚超級有用，「我的法寶，檯燈照著一盆水」、「不開主燈，放一盆水，用一盞檯燈打在水面上」、「這個方法超有用」、「放水盆開燈」、「燈下面放一盆水」。（編輯：郭佩蓉）