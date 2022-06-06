COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【MotoGP戰報：加泰隆尼亞站】Quartararo獨走奪冠，大E搞烏龍將頒獎台拱手讓人

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-06 10:55:20

今年表現頗佳的Aleix Espargaro，在加泰隆尼亞站取得杆位起跑，Bagnaia與Quartararo分別取得二、三，但開賽後Bagnaia就被波及轉倒退賽，Quartararo則是獨走完賽，而整場最激烈的就是Aleix Espargaro與Martin的競爭，但Aleix Espargaro竟在最後搞烏龍而喪失頒獎台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
起跑後Quartararo就立即搶入第一彎，而就在此時Nakagami入彎方式太過激進因此轉倒，並連同Rins與Bagnaia一起帶出場，此起轉倒意外讓Nakagami需住院一天，Rins則是手腕骨折，而不只Bagnaia Bastianini也轉倒退賽，這都讓Quartararo少了能在積分與場上造成威脅的對手。

開賽才第一彎Nakagami就轉倒，並將Rins與Bagnaia一併帶出場。
開賽才第一彎Nakagami就轉倒，並將Rins與Bagnaia一併帶出場。
另一位在積分緊追在後的Aleix Espargaro（大E）也無法跟上，而Quartararo就在沒有威脅情況下以大幅領先之姿輕鬆完賽。因此整場比賽焦點就落在Aleix Espargaro、Martin與Zarco的競爭，Mir雖排位落後但很快的就升至第5位，只不過未能追上Zarco加入戰局。

Quartararo從一開始就以獨走情況完賽。
Quartararo從一開始就以獨走情況完賽。
接下來的賽事就開始上演Aleix Espargaro與Martin位置不斷互換的攻守戲碼，而採後輪硬胎策略的Zarco似乎在等待時機想漁翁得利一舉超越，但到最後並未如願上演預期劇情。而當比賽進入最後倒數時，排在第二的Aleix Espargaro竟然算錯圈數以為比賽結束，因而放慢速度舉手致意，之後則發現大家都還在努力衝刺才回過神活到場上繼續比賽，但因這舉動讓他從第2名掉到第5名。事後Aleix Espargaro表示自己沒有看Pit區的圈數牌，而是看大會的塔台指示，但忘了加泰隆尼亞站是以0顯示最後一圈，而這搞笑失誤讓他積分被拉開22分。

Quartararo（147分）、A.Espargaro（125分）、Bastianini（94分）、Zarco（91分）、Bagnaia（81分）。

Aleix Espargaro圈數算錯以為完賽還舉手致意。
Aleix Espargaro圈數算錯以為完賽還舉手致意。
Martin因此意外撿到第2名。
Martin因此意外撿到第2名。

【展間實拍】還沒看車 還沒下訂的請快點動作，Subaru Solterra接單已破200了

《挑戰—安藤忠雄展》全球巡迴最終站抵臺 6/3重磅開展，期望在台建設兒童博物館

KYMCO Ionex S7 / S7R 深度賞｜差價一萬你該怎麼挑？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
84.46%15.54%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀