【MotoGP戰報：加泰隆尼亞站】Quartararo獨走奪冠，大E搞烏龍將頒獎台拱手讓人

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起跑後Quartararo就立即搶入第一彎，而就在此時Nakagami入彎方式太過激進因此轉倒，並連同Rins與Bagnaia一起帶出場，此起轉倒意外讓Nakagami需住院一天，Rins則是手腕骨折，而不只Bagnaia Bastianini也轉倒退賽，這都讓Quartararo少了能在積分與場上造成威脅的對手。
另一位在積分緊追在後的Aleix Espargaro（大E）也無法跟上，而Quartararo就在沒有威脅情況下以大幅領先之姿輕鬆完賽。因此整場比賽焦點就落在Aleix Espargaro、Martin與Zarco的競爭，Mir雖排位落後但很快的就升至第5位，只不過未能追上Zarco加入戰局。
接下來的賽事就開始上演Aleix Espargaro與Martin位置不斷互換的攻守戲碼，而採後輪硬胎策略的Zarco似乎在等待時機想漁翁得利一舉超越，但到最後並未如願上演預期劇情。而當比賽進入最後倒數時，排在第二的Aleix Espargaro竟然算錯圈數以為比賽結束，因而放慢速度舉手致意，之後則發現大家都還在努力衝刺才回過神活到場上繼續比賽，但因這舉動讓他從第2名掉到第5名。事後Aleix Espargaro表示自己沒有看Pit區的圈數牌，而是看大會的塔台指示，但忘了加泰隆尼亞站是以0顯示最後一圈，而這搞笑失誤讓他積分被拉開22分。
Quartararo（147分）、A.Espargaro（125分）、Bastianini（94分）、Zarco（91分）、Bagnaia（81分）。