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情深意「粽」！慈濟在端午節關懷移民署南投收容所

▲移民署南投收容所人員感謝慈濟志工端午節送粽送「蘋」安。後排中者為該所所長林建宏。（圖／移民署提供）
▲移民署南投收容所人員感謝慈濟志工端午節送粽送「蘋」安。後排中者為該所所長林建宏。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-06 11:08:10

為支持、鼓勵第一線防疫人員之辛勞及關懷受收容人之身心，慈濟志工洪啟芬師兄、陳美惠師姐代表慈濟基金會於日前蒞臨南投收容所，並捐贈所方素粽及蘋果一箱，透過此次捐贈粽子及蘋果之端午活動，表達社會大眾對受收容人關懷之情以及心意，並希望所有第一線人員在這疫情期間都能「蘋」安渡過。

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來自印尼的莎莉已確定必須在收容所內過端午，收到慈濟師兄師姐送來的愛心素粽，激動的表示，雖然我們不吃豬肉，但也是有吃粽子過節的傳統，離家這麼久，這次要在這裡過節心裡酸酸的，但因為已不用躲躲藏藏還吃到粽子，覺得非常幸福。整場活動在溫馨的笑聲中劃下圓滿的句點，也稍稍撫慰了受收容人無法立即與家人團聚的缺憾。

南投收容所所長林建宏表示，感謝慈濟基金會送粽關懷，為第一線執勤人員，在這緊張防疫時刻，傳遞一分溫暖。本所平日即非常關心受收容人之收容情形，致力於提供溫暖、安全且舒適之收容環境，使受收容人在等待返國期間，能有舒適的棲息處所，同仁更是積極辦理相關遣返流程，使受收容人們能早日與家人團聚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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