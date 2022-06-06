台灣缺工問題嚴重！製造業空缺數增至20年新高

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勞動部並針對前五大製造業中類行業移工人數，及國內廠商空缺人數進行比較。2021年底製造業移工人數為42萬5,877人、空缺人數為9萬517人，有進用製造業移工分類中，空缺人數最多的為電子零組件製造業，缺額高達2萬4,575人，第二則是電腦、電子產品及光學製品製造業，缺額為1萬9人，第三則是金屬製品製造業，缺額為9,905人，值得注意的是，金屬製品製造業同時也是進用最多製造業移工者，人數高達10萬43人。
面對製造業缺工嚴重，經濟部工業局著手調整電子零組件業3K5級比例提案，勞動部今年也會持續缺工就業獎勵，同時加強媒合力道，解決缺工問題。
勞動力發展署今年農曆春節後進行「年後缺工專案執行計畫」，由各分署針對轄區內缺工廠商訂定專案，全台五大分署提出25個專案，協助101家廠商處理。發展署就業服務組長陳世昌表示，當時這101家廠商提出的需求人數為2,096人，透過發展署推介補足353人、自行補實1,243人，再加上陸續取消的500人需求，已補足人力缺口。
發展署並針對製造業、營造業、照顧服務業等三大缺工產業，將台灣就業通上求才人數超過30人的事業單位，納入服務對象。陳世昌指出，發動後，聯繫了583家廠商，需求人數為2萬8,900人，其中製造業需求人數就占了2.7萬人，目前發展署與業者已補實約1.5萬人，扣除廠商取消的需求，目前缺工人數為3,809人，媒合率高達81％。