▲ 91,980 元起！Gogoro VIVA XL SUPERFAST 瞄準暑假購車潮登場

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兼具速度感與實用性





VIVA XL SUPERFAST 導入以黑色為底、搭配螢光綠色調的迷幻黑，運動頭燈飾框和跳色前擾流飾板點綴車身亮點；燻黑風格方向燈與尾燈，儀表板升級為彩色負顯儀表板。





同場加映VIVA MIX SUPERFAST「浩室白」新色





Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 再添全新「浩室白」車色，以螢光橘跳色設計點綴前擾流飾板及車尾。VIVA MIX SUPERFAST 浩室白的動力系統可輸出最高 7.2 kW 馬達電驅動力，搭配 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上 SBS 同步煞車系統，加上獨特開關機音效。





VIVA MIX SUPERFAST 與VIVA XL SUPERFAST 代表著 Gogoro VIVA 家族中最高性能的車款，以不同的車身高度、座椅長度與置物空間，期望能多元提供各類消費者對於性能車款的日常用車需求。無論是VIVA MIX 或 XL，都搭載最新智慧車輛科技，諸如 iQ System® 智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等功能。





品牌好友范少勳加入「超級快突擊隊」





為了演繹多元功能與產品特性，Gogoro 集結五位高人氣的藝人及網紅，組成 Gogoro SUPERFAST 超級快突擊隊，成員包括：Rice & Shine 6 人家庭的金該、搞笑又憨厚可愛的大蛇丸、新生代演員范少勳、全明星運動會的超級新星胡祖薇和風格多變、話題爆表的阿翰，化身 Gogoro 時尚車主展現不同面向的實際騎乘體驗並分享心中最真實的感受，可關注 Gogoro Taiwan 臉書粉專：https://www.facebook.com/GogoroTaiwan。





好事降 0 購車優惠





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多樣購車優惠方案搶攻暑期旺季





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