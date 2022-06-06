中醫大新竹肺癌專科團隊 助78歲肺鱗癌患者康復

我是廣告 請繼續往下閱讀
肺鱗癌第四期大多僅以化學治療合併放射線治療為主，少數病人可以申請健保付免疫治療。由於婆婆的肺鱗癌的病灶頗大，一開始先在本院進行放射線治療，待症狀比較穩定之後，再與病人和家屬討論後，給予化療加自費的免疫治療，依照病人身體狀況及避免後續化療的副作用，改為施打目前最新的雙免疫藥物。
因病患年紀較大，擔心在治療過程副作用難耐，且子女因工作關係需輪流交接照顧，對治療過程容易混淆，期間莊子儀主任密切關懷病人副作用反應，透過個管師定期電話追蹤病人治療後身體狀況，隨時掌握病人治療副作用情況。而個管師定期關懷，幫助即時回饋病人情況給主治醫師及團隊，使病人治療不中斷，也幫助照顧者共同瞭解當前團隊治療計畫進度。
本院於110年8月成立肺癌多專科團隊，成員包括莊子儀主任領軍胸腔內科、陳品儒主任領軍胸腔外科、鍾智淵主任領軍血液腫瘤科、郭于誠主任領軍放射腫瘤科、張宇捷主任領軍核子醫學科、病理科李永賢醫師、醫學影像科李雅惠醫師，以及癌症個管師、營養科、社工室等，由多專科聯合共同照顧肺癌個案，並定期共同討論新診斷或困難治療個案，藉由多專科意見交流，以及個管師密切關懷追蹤，提供新竹地區肺癌病患良好治療及照護。
肺癌成因包含抽菸(含二手菸)、空氣汙染、家族史、職業環境致癌因素(如:石綿、鎘、砷等)。近年來，臨床發現肺癌已越來越年輕化，且多無症狀，當因咳嗽、喘等症狀發現時，已多診斷為第三四期。
而肺癌女性患者大多不抽菸，家中若母親、姊妹為肺癌患者，其罹癌機會更是高達4倍，因此即早診斷治療更形重要。建議家中若有肺癌家族史民眾，可定期安排低劑量電腦斷層篩檢，揪出早期肺癌，即使0.3公分的病灶也能發現追蹤，針對肺部結節或是毛玻璃病變做定期監控。