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中醫大新竹肺癌專科團隊 助78歲肺鱗癌患者康復

▲中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔科主任莊子儀醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔科主任莊子儀醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-06 16:42:09

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一位78歲婆婆因為喘、咳血求診該院胸腔科主任莊子儀醫師，經過診斷為右中葉肺鱗癌合併骨轉移第四期，經過化療與免疫治療，加上雙免疫藥物(Nivolumab+Ipilimumab)，病況改善，目前穩定治療中，肺鱗癌腫瘤由原本3.8公分已縮小至幾乎無法看到，且原先明顯的肋膜積水，電腦斷層影像已經消除，白血球也恢復，原先因喘、需坐輪椅，經過治療後，已經恢復日常生活。

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莊子儀表示，肺鱗癌就是鱗狀上皮細胞異常所引起的癌症，這是肺部呼吸道的表皮細胞，因為薄而扁平就使用「鱗狀」來加以形容。這類型的癌症主要從支氣管開始成長，不易發現，發現的時候往往已是中、末期。在肺癌的分類中，屬於非小細胞肺癌，族群約占16%，好發於抽菸男性。

肺鱗癌第四期大多僅以化學治療合併放射線治療為主，少數病人可以申請健保付免疫治療。由於婆婆的肺鱗癌的病灶頗大，一開始先在本院進行放射線治療，待症狀比較穩定之後，再與病人和家屬討論後，給予化療加自費的免疫治療，依照病人身體狀況及避免後續化療的副作用，改為施打目前最新的雙免疫藥物。

因病患年紀較大，擔心在治療過程副作用難耐，且子女因工作關係需輪流交接照顧，對治療過程容易混淆，期間莊子儀主任密切關懷病人副作用反應，透過個管師定期電話追蹤病人治療後身體狀況，隨時掌握病人治療副作用情況。而個管師定期關懷，幫助即時回饋病人情況給主治醫師及團隊，使病人治療不中斷，也幫助照顧者共同瞭解當前團隊治療計畫進度。

本院於110年8月成立肺癌多專科團隊，成員包括莊子儀主任領軍胸腔內科、陳品儒主任領軍胸腔外科、鍾智淵主任領軍血液腫瘤科、郭于誠主任領軍放射腫瘤科、張宇捷主任領軍核子醫學科、病理科李永賢醫師、醫學影像科李雅惠醫師，以及癌症個管師、營養科、社工室等，由多專科聯合共同照顧肺癌個案，並定期共同討論新診斷或困難治療個案，藉由多專科意見交流，以及個管師密切關懷追蹤，提供新竹地區肺癌病患良好治療及照護。
    
肺癌成因包含抽菸(含二手菸)、空氣汙染、家族史、職業環境致癌因素(如:石綿、鎘、砷等)。近年來，臨床發現肺癌已越來越年輕化，且多無症狀，當因咳嗽、喘等症狀發現時，已多診斷為第三四期。

而肺癌女性患者大多不抽菸，家中若母親、姊妹為肺癌患者，其罹癌機會更是高達4倍，因此即早診斷治療更形重要。建議家中若有肺癌家族史民眾，可定期安排低劑量電腦斷層篩檢，揪出早期肺癌，即使0.3公分的病灶也能發現追蹤，針對肺部結節或是毛玻璃病變做定期監控。

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