蘋果WWDC 六大亮點懶人包！搭載M2晶片新MacBook Air驚艷

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推出全新的「鎖定畫面」為歷來最大幅度更新，靈感來自 Apple Watch ，可以在桌面加入小工具，例如行事曆、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度。「訊息」部分，可編輯、收回最近傳送的訊息以及重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，送出訊息後至多 15 分鐘內進行編輯或收回，或者恢復近 30 天內刪除的訊息。透過「原況文字」和「圖像查詢」功能查訊更多資訊，推出「iCloud 共享的圖庫」功能，讓你順手就能與家人分享一系列照片。
即日起，iOS 16 的開發者預覽版將於 developer.apple.com 開放給 Apple Developer Program 會員取用，而公開測試版則將於下個月在 beta.apple.com 提供給 iOS 使用者。新的軟體功能將於今年秋天在 iPhone 8 與後續機型以免額外付費軟體更新的形式提供。
M2 晶片
M2 晶片專為 Mac 設計的 Apple 晶片，CPU 速度提升快達 18%、GPU 效能提升最高達 35%，神經網路引擎則快達 40%。與 M1 晶片相比，M2 晶片配置的記憶體頻寬多 50%，並可支援高達 24GB 的快速統一記憶體。除此之外，M2 晶片還帶來全新自訂技術並實現更高效率，配備於完全重新設計的 MacBook Air 和新版 13 吋 MacBook Pro。與最新 10 核心 PC 筆記型電腦晶片相比，M2 晶片的 CPU 在同等功耗下能帶來近兩倍的效能。此外，M2 晶片僅需使用四分之一的功耗，在同等功耗下帶來比 M1 晶片高出 25% 的繪圖效能，在最高功耗下可帶來高達 35% 。
搭載M2 晶片MacBook Air
MacBook Air 全新設計無比纖薄，配備更大的 13.6 吋 Liquid Retina 顯示器、1080p HD 相機、MagSafe 充電等，一共推出四種外觀：銀色、太空灰色、午夜色和星光色。配備兩個 Thunderbolt 埠，能連接多種配件，以及一個支援高阻抗耳機的 3.5 公釐音訊插孔。此外巧控鍵盤配備全高功能鍵列和 Touch ID，以及領先業界的大面積力度觸控板。MacBook Air 以 M2 晶片為基礎從零打造，厚度僅 11.3 公釐、重 2.7 磅，採用耐用的全鋁金屬一體成型機身，結實堅固。這項輕薄設計有效整合零組件，讓體積大幅減少 20%。透過 M2 晶片的能源效率，MacBook Air 的所有性能均能在安靜無風扇的設計下發揮。13 吋 MacBook Pro 也搭載 M2 晶片，配備 24GB 快速統一記憶體和 ProRes 加速，電池續航力最長可達 20 小時。兩款筆記型電腦都將在日後在台上市
搭載 M2 的 MacBook Air 售價 37,900 元起，教育優惠價 34,900 元起。搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Pro 售價 39,900元 起，教育優惠價36,900元 起。30W USB-C 電源轉接器售價 1,090元；35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器售價1,690元；35W 雙 USB-C 埠電源轉接器售價 1,690元，並適用全球旅行轉接器套件售價 990元；67W USB-C 電源轉接器售價 1,690元。35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器將在加拿大、中國大陸、日本、墨西哥、菲律賓、台灣、泰國和美國販售。
macOS Ventura
將 Mac 使用體驗提升至全新層次，「幕前調度」為 Mac 使用者提供在 app 及視窗中流暢切換的嶄新形式，讓使用者得以保持專注地完成眼前任務。「接續互通相機」利用 iPhone 作為 Mac 的網路攝影機，實現以往無法達成的任務1。透過 FaceTime 即將推出的「接力」功能，使用者可將在 iPhone 或 iPad 上的通話流暢地轉移到 Mac 上。 「郵件」以及「訊息」皆迎來絕佳的全新功能，讓這兩款 app 比以往更好用。macOS Ventura 將於今年秋季透過免額外付費的軟體更新提供。
watchOS 9
為全球頂尖的穿戴裝置作業系統帶來嶄新的功能升級及強化體驗，Apple Watch 使用者將有更多錶面可以選擇，以及更豐富的複雜功能，能提供更多資訊以及個人化設定。「體能訓練」app 的更新內容，包括進階的測量指標、顯示方式，以及受到頂尖運動員啟發的訓練體驗，幫助使用者邁向體能訓練的更高境界。watchOS 9 為「睡眠」app 帶來了睡眠階段功能，以及經美國食品藥物管理局許可的心房顫動記錄功能，讓使用者能更深入了解自身健康狀況。全新「用藥」app 讓使用者能輕鬆以方便又嚴謹的方式管理、了解並追蹤藥物。
iPadOS 16
運用 M1 晶片的強大效能，「幕前調度」以多個互相重疊的視窗和全面的外接顯示器支援，帶來多工處理的全新方式。透過「訊息」與他人在跨系統 app 一起工作，而全新的 Freeform app 更提供靈活的畫布，供人們共同發想。「郵件」中的新工具幫助使用者提高生產力，Safari 新增共享的標籤頁群組，讓使用者可以與他人一起瀏覽網頁，而瀏覽體驗在通行密鑰的加入後，也變得比以往更安全。新的「天氣」app 充分運用了 iPad 亮麗的顯示器，而「原況文字」功能現在亦可與影片中的文字互動。全新專業功能包括「參照」模式和「螢幕縮放」，讓 iPad 成為更強大的行動工作室。