小人國拼了！生日4碼中1碼 6月週末6天100元爽玩樂園
小人國主題樂園在端午連假祭出超狂優惠，只要出生年月日中有一個5或6，就能以100元爽玩，沒想到果然吸引不少民眾來朝聖。看見熱情民眾支持，小人國宣布優惠再延長6天，而且優惠數字再加1跟2，民國生日有1、2、5、6的朋友，在指定日期6/11、6/12、6/18、6/19、6/25、6/26等6個週末假日，都能用100元玩樂園！
小人國表示，只要民眾攜帶身分證或健保卡驗證，民國出生年：1、2、5、6、10~19、20~29、31、32、35、36、41、42、45、46、50~59、60~69、71、72、75、76、81、82、85、86、91、92、95、96、100~108，出生月：1、2、5、6、10、11、12，或出生日：1、2、5、6、10~19、20~29、31，以上任一條件，大小朋友都可以適用優惠玩一整天。
而六福村主題樂園從6月1日起到8月31日，也推出「青春不散場」優惠，活動期間只要穿著制服，無論是校服或制服，現場購票只要500元（原價999元），就算已經畢業的人也同享優惠，讓大家能再次重溫畢旅的感動！而女生還有獨享優惠，只要制服裙子短過膝上10公分，還能享有加碼專屬攝影。
遠雄海洋公園也針對年輕族群推出優惠，即日起到6月19日推出網路預售優惠，只要81到91年次的民眾，網路預約暑期優惠門票，4人同行爽玩只要2396元，平均每人只要599元，預購票券可從6月13日使用到9月30日。另外，6月1日到6月30日，請6月份的壽星免費入園爽玩，不過需搭配一位同行者現場購買全票（890元）入園。
義大世界則是針對疫苗打滿3劑的朋友，6月1日起到6月30日推出「黃卡在手，樂園暢遊」活動，只要18歲以上民眾打滿3劑疫苗，每週一到週五憑小黃卡或健保快易通，並搭配本人證件，就可享有「疫苗安心價」全票333元優惠。