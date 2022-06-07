realme GT Neo3系列雙機登台！12990元起搶中階電競市場
GT為realme高階市場的旗艦系列，台灣今（7）日再添新成員，分別為realme GT Neo3推出利曼和銀石雙色， 8+256GB售價14,990元，以及首度於台灣推出Neo T系列產品─realme GT Neo 3T，8+256GB ，售價12,990元，realme網路商店和realme品牌專櫃將於6/8搶先推出限定組合–「realme GT Neo3 全速賽道組」，手機＋耳機超值組合現省1,999元，售價僅14,990元，等同買手機就送耳機。且於6/9和6/10兩天推出單機首賣優惠，購機現省1,000元。
realme GT Neo3外觀沿襲GT系列一貫賽車元素設計，顏色命名分別取自世界兩大知名賽道–「利曼」和「銀石」，採用AG玻璃工藝的手持握感更是格外細膩溫潤，且不易殘留指紋。
搭載全台首發聯發科天璣8100 5G處理器，透過晶片助攻，帶來120 fps高流暢表現，還能降低處理器負載，進而降低功耗，延長續航時間，再加上開啟GT模式3.0，即能最大化天璣8100的旗艦效能，散熱技術採用類鑽石冰芯散熱系統Plus，使核心溫度最高降低19℃。
相機部份，配備5000萬AI三鏡頭，具備SONY IMX766旗艦感光元件和OIS光學防手震，5000mAh大電量和最高支援80W SuperDart 超速閃充，僅需12分鐘即可充至50%；6.7吋 120Hz還搭配Tactile Engine 2.0 X軸線性馬達和杜比全景聲雙喇叭。
realme GT Neo 3T
與GT Neo3同步登場的還有全球首發新機–realme GT Neo 3T，背蓋承襲GT系列一貫設計語言，將跑車賽事中常見的經典格紋旗幟還原於背蓋上；搭載高通Snapdragon 870 5G處理器，並配備有感控溫的類鑽石冰芯散熱系統，此外，還貼心加入手遊玩家喜愛的DRE 動態記憶體拓展技術，讓記憶體從原先的8GB擴展至13GB，玩遊戲期間就算背景同時開啟多個APP，也能順暢運行不卡頓。GT Neo 3T配備120Hz AMOLED E4 旗艦螢幕，相機採用6400萬高畫素三鏡頭。