午盞談《神的落難時代》那些你我身邊的「貴人」

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在《神的落難時代》中，午盞筆下的神明顛覆了以往形象，讓祂們走入人間， 甚至是化身成了你我身邊都可能相遇的凡人，在這千千萬萬的擦肩而過之中， 祂們以不同的姿態傾聽我們的祈求，給予我們最急切的幫助，如同「貴人」一般的存在。
午盞回憶起貴人，想到了高中時代班導師兼數學老師，因緣際會之下成為了數學小老師，因而開啟了從數學笨蛋到拿到百分的奇幻旅程，以及對我的循循善誘，在追逐夢想與持續寫作上功不可沒。至今，午盞仍然對老師充滿感激。大家身邊是否也有「貴人」呢？也許這些「貴人」們正悄悄地、無聲地，推著你前進也說不定。
此外，午盞也在故事中提出有趣的反向思考，除了神明會以凡人的形象徘徊在我們身邊，神明有肉軀，除了傾聽我們的煩惱，神明也有自己的煩惱，而這些煩惱往往都是我們人類給予的。這些煩惱想必大家也都似曾相似，甚至會心一 笑，比如月老為現今單身男女太多而困擾，忙著設立牽姻緣app。
在這些神明的煩惱中，當然也有令人擔憂氣憤的事，比如山林濫墾濫伐，導致山神傷痕累累，卻依舊為了每一次阻擋颱風侵襲而努力奮鬥著，再比如被賭徒利用完就隨意丟棄的落難神明，和面對求子心切的信徒們而左右為難的註生娘娘。
在神明為我們解憂時，祂們的煩惱又該由誰來傾聽，因而在《神的落難時代》裡，女主角吳心儀成為了神明代言人，並且藉由女主角周遭的人事物串聯起人與神明之間的羈絆。那些不曾察覺，或是被遺忘，又或是習以為常的小事，人與神明之間的距離不再遙不可及。正因為觸碰不到，才能在徬徨之際及時給予無形的力量，也正因為觸碰不到，於是往往也將不幸歸咎於神明，來求得內心的安寧，甚至藉以神為藉口行事。
「萬物皆有靈」，來自日本的神道教，神道思想認為世上存在「八百萬神」，在許多人津津樂道的動畫電影《神隱少女》中，也能了解這種有趣的信仰。原是無神論者的女主角吳心儀偶然成為了神明代言人，意外闖入了神明存在的世界，與千尋一般，開啟了一場與神明羈絆的旅程，在了解信仰的同時，也學習捨與得，面對離別，緣起緣滅的輪迴。
日新月異的現代，試想神明也可能不再是騰雲駕霧，也許開著千萬超跑，用著最新款的手機，祂們落到了凡間，神和人之間的界限模糊了，用與我們相近的姿態圍繞在我們身邊。就連臺灣島「福爾摩莎」也有了化身，坐落在一間不起眼的小茶樓裡，靜靜凝望與守護著這片土地，也照看著來往的神明與人間。
最後，希望讀完故事的各位，能從中獲得力量，並感激與期待遇見每一位生命中的「貴人」。
原文授權轉載自「鏡文學」文／午盞
《神的落難時代》於鏡文學官網刊登，閱讀原文請點>>> https://bit.ly/3GbhHGI
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