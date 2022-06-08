暐順6+PLAZA環境優 獲室內空氣品質優良標章

暐順經貿大樓6+PLAZA為落實購物空間與商辦⼤樓⼯作環境的空氣品質安全，持續針對空調及換氣系統進⾏定期維護與保養，確保提供良好的新鮮空氣，經新⽵縣政府環境保護局驗證後頒發優良級「室內空氣品質⾃主管理認證標章」，在後疫情時代將持續提供員工、顧客及商務人士安心的購物用餐空間。
新竹縣政府環保局表示，配合行政院環保署，推動室內空氣品質管理，廣泛納入多元化場所自願參與維護公眾使用環境，針對所列管場所執行改善室內空氣品質，共有10處取得「優良級」標章、6處取得「良好級」標章；另為孩童呼吸健康把關，新竹縣共輔導4處非屬列管的公私立幼兒園取得「優良級」標章、3處取得「良好級」標章，共有23處公私場所通過認證，盼望帶動更多新竹縣內公私場所踴躍申請認證。
新竹縣政府環保局表示，醫療機構、大專院校、政府機關辦公場所、圖書館、博物館及美術館、社會福利機構、鐵路車站、航空站、大眾捷運系統車站、金融機構營業場所、表演廳、展覽室、電影院、視聽歌唱業場所、商場、運動健身場所、幼兒園、產後護理機構及托嬰中心等19類公私場所，皆可響應申請標章，共同改善室內空氣品質，以維護國民健康。
暐順經貿大樓6+PLAZA表示，自主管理標章分為優良級與良好級，其中，良好級檢測數值符合室內空氣品質標準即可；但優良級則需檢測數值優於法規要求，並承諾每6個月執行自主巡檢1次，即符合申請「優良級標章」資格提升良好企業形象，暐順經貿大樓6+PLAZA透過環境偵測，即時監控空氣品質並即時顯示數據，取得的就是「優良級標章」，要讓進場者在舒適環境中有最佳滿意體驗。