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新北消防模擬給恩恩爸看　羅秉成：令人不解

▲針對新北消防以模擬方式給恩恩爸看，行政院發言人羅秉成指出，這令人不解。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲針對新北消防以模擬方式給恩恩爸看，行政院發言人羅秉成指出，這令人不解。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-08 10:35:49

恩恩爸事件持續延燒，昨晚更有前消防員爆料新北消防局在恩恩爸到消防局時，要119偽模擬案重現忙碌狀況，恩恩爸因此感到錯愕。行政院發言人羅秉成今（8）日表示，這令人不解，沒有必要演出戲來還原現場，應該是要好好說明，拿錄音檔給恩恩爸聽，若真的有混亂狀況，錄音檔就可以聽出來。

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羅秉成說，行政長蘇貞昌態度很清楚，小生命消逝爸媽很難過，給關懷是必要的，給真相更重要；從政府態度應該盡量滿足，1922拷貝錄音檔很快就提供，恩恩爸要新北消防局提供相關錄音帶，這個過程以同理心來說是合理要求，新北消防局有不同法律見解，是值得大家探討。

羅秉成表示，新北消防局提了2條法，其中《通訊監察保障法》他直覺關鍵性不大。另外《政府資訊公開法》第18條是符合侵害個人隱私、著作權影響、職業上秘密共3狀況可以不提供，消防局是指背景音有夾雜其他報案人資料，涉及個人隱私，這部分消防出要說名背景音是什麼，他不認為是《政府資訊公開法》的侵害個人隱私。

羅秉成說，新北給譯文並讓恩恩爸來聽，但不給拷貝錄音檔，認為是涉及其他公務員聲音隱私，背景音錄到其他報案資料，不過以這邏輯有侵害到隱私，應該是連是譯文、來聽都不行，因此理由不太一致，且恩恩爸說可以切結，這樣訴求他也覺得蠻合理。

消防局強調背景音有涉及個資部分，羅秉成指出，就算涉及到侵害個人隱私，還有但書可以公開，就是跟公益有關，這事件已發展成為社會矚目案件，，一般人民想知道公權力行使有沒有問題，且新北有說明必要、要釋疑，否則會被懷疑是黑箱。

至於119以模擬方式重現忙碌狀況，羅秉成說，沒有告知這樣做是不妥適，使當事人陷於錯誤；且當時為公務時段，119隨時有報案，利用現場做模擬，影響其他真實報案，應該直接拿錄音檔給恩恩爸聽，若真的有混亂狀況，錄音檔就可以聽出來，這做法很不理想。

羅秉成指出，紛擾這麼多天有點不值得，新北應該更加明快主動，恩恩爸如果對公權力執行有很大疑慮，相關調查可以再完整化一點，這變成公眾社會矚目案件，政治面來看是某種危機，懷疑地方政府可信度，政治上處理是第一時間講清楚，主動把相關情況調查還原，有必要就要做出獨立性調查。

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