國民黨：總統府成假消息散佈中心　自創新名詞、擦脂抹粉

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中華民國防疫學會理事長王任賢表示，「火化之亂」完全源自於選舉考量，在傳染病防治法修法之後，就規定第一類及第五類傳染病皆需在24小時內火化，比照這樣的做法從過去到現在皆沒有問題產生。但是現在卻由於指揮中心規定入院陪病都要做PCR篩檢，許多家屬因而錯過見親人最後一次的機會，才是問題癥結。
王任賢也指出，「長新冠」會在染疫後3至6個月內持續有症狀，並不是隔離七天就可以痊癒，需要持續照顧，政府應該要對這些未來的潛在問題成立關懷團隊。他接著表示，自然感染是達成群體免疫的其中一個選項，但從個人而言可能有二次染疫的風險，更別說還有「長新冠」的可能，政府應該要把染疫對個人的危害說清楚，而非為了群體免疫傷害個人，否則就是國家對不起人民。
醫療委員會主委蔡明忠則表示，判斷疫情是否趨緩，絕對不能只看染疫數字，因為這之中存在很多未察覺的黑數，而台灣的死亡率非常高，很難斷言現在的疫情發展已經趨緩。另外，包括長照以及安養護理機構的老人照護與死亡風險；外籍移工的群聚與感染危機；企業中員工感染如何分流管控，維持經營運作等等，這些課題都十分迫切，政府不能迴避，應該謹慎思考解決之道。
藥師沈采穎提及，過去便不斷呼籲政府要對快篩試劑的敏感度、CT值等條件做規範，但遺憾到目前都沒有相關規劃；另外，發放快篩的制度也沒有滾動式調整，使許多藥局累積一堆庫存，根本放不下，呼籲政府不要再分單雙號的方式分流領取，這只會讓人民疲於奔命，也會讓需要的人領不到；她也再次疾呼政府應該盤點「清冠一號」庫存，向外界說明產量及供給量，現在政府尚未禁止其出口，許多人民都去中藥店買草藥，品質安全是否受到檢驗完全是未知數，現在應該思考「確診即給藥」並且讓各個診所都能領取藥物，才是妥適解方。