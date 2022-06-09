身分證名字有「田」就行！繼光香香雞請吃薯餅：快揪陳董
6月美食好康多多，今（9）日繼光香香雞要免費送出「田字薯餅」啦！快拿出身分證，只要姓名中帶有「田」字，即可至活動門市免費享有繼光香香雞全新「田字薯餅」一份。不只「田」字、或部首為「田」都可以，只要字裡找得到「田」都可以，「陳董」兩個字都算、「男福」也有得吃，趕快腦力激盪，揪名中有田的好友吃起來。
繼光香香雞6/9起推出趣味「田字薯餅」新品，視覺效果十足的田字造型，以優質馬鈴薯酥炸出外皮酥脆、薯泥鬆軟的口感，帶有淡淡洋蔥風味與薯香。今上市當日加碼推出至指定門市（台北西門店、台中中山旗艦店、高雄義享專櫃），出示身分證名姓名帶有「田」字（含部首），可以免費享有繼光香香雞全新單品「田字薯餅一份」，每店限量前20名免費，送完為止。
官方粉絲團也於6/9同步推出優惠活動，只要標註名字中有帶「田」字的朋友，再分享該指定貼文即可再抽獎免費田字薯餅乙份（限量20名）。「田字薯餅」6/10起也在全香港繼光香香雞門市上市，趕快通知香港的朋友也來享用。
同日上市的新品還有「香香三角骨」，以宮廷御用香料十三香醃漬入味，搭配台式裹粉炸得酥脆，各種香料的多層次香氣浸入軟嫩雞肉，爽快嗑骨的唰嘴滋味，越啃越香。
拿出身分證優惠不只繼光香香雞，對中2碼「2、0」（可跳號不連續）或2002年出生的民眾，全台陶板屋可享主餐免費升級黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。漢堡王大推7組「買一送一」更限時5天6款「加1元多1件」。拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」優惠；肯德基報上隱藏版密碼「50342」爽吃「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」嚐鮮價。星巴克獨家foodpanda專屬會員外送「買一送一」5大優惠開喝。