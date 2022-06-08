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爭鮮吃一吃爆氣？全店被奧客「怒罵整晚」　原因眾全傻眼

▲有網友分享，近日在爭鮮用餐時遇到有顧客每個店員都罵了一輪，甚至要客訴店長，但聽完對方指控和種種無理行為，讓她不禁怒火中燒。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享，近日在爭鮮用餐時遇到有顧客每個店員都罵了一輪，甚至要客訴店長，但聽完對方指控和種種無理行為，讓她不禁怒火中燒。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 18:00:15

壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，其中老字號的「爭鮮」就受到眾多老饕喜愛，且不只壽司，爭鮮也會供應甜品、小菜等餐點，不過卻有網友分享，近日用餐時遇到有顧客每個店員都罵了一輪，甚至要客訴店長，但聽完對方指控和種種無理行為，讓她不禁怒火中燒，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「某天到久違的爭鮮用餐，隔壁的客人卻把一個又一個店員叫來教訓，後來點名要客訴店長，不排除把事情鬧大，要上報總管理部…我也就被迫了解到底是什麼嚴重的問題」，她指出，隔壁的先生認為「蛋糕並不是如內場回覆，只上迴轉台20分鐘」，因為外場把蛋糕拿去問廚房，然後換一個新的蛋糕給他，這個動作必定有鬼。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲奧客因為一塊蛋糕在餐廳大鬧，原PO和其餘網友們皆感到相當無言。（示意圖／取自pixabay）
不僅如此，對方甚至直指蛋糕有缺角，懷疑是同一塊蛋糕，並要求「調閱監視器觀看員工拿蛋糕之後做了什麼」，而最讓原PO無言的是「後續這位先生甚至用手機app檢測了蛋糕的中心溫度，改口認為蛋糕應該是有換給他一片新的，但還是要店長責罵服務人員，必須提升服務的品質，還自爆曾經在高雄做服務業，指責店家的流程沒有做好」。

原PO無奈指出，一副花錢是大爺的奧客，浪費了員工、用餐和排隊客人的大半時間，呼籲「店家應把這類客人列入黑名單，繼續為這種奧客服務，只會讓台灣的服務業走進死胡同」，網友也紛紛回應「頭腦有病的人越來越多」、「恐怖的台灣鯛」、「看來這客人沒有遇過有個性的老闆」、「我會直接請他走人！但連鎖店還是顧客至上」、「真的想問，可以不要賺他的錢嗎？」（編輯：張志浩）

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