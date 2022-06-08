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連23紅！5月出口單月次高　下半年有撐可望「6趕7追」

▲財政部今（8）日公布今（2022）年5月出口達420.8億美元，創歷年單月次高，年增12.5%，並連續23個月正成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部今（8）日公布今（2022）年5月出口達420.8億美元，創歷年單月次高，年增12.5%，並連續23個月正成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-06-08 17:27:412022-06-08 17:38:18

財政部今 (8) 日公布今（2022）年5月出口420.8億美元，創下歷年單月次高，年成長12.5%，不僅連續23個月正成長，對東協出口創歷年新高，對日本亦創下單月次高，而累計前5月出口值2044.8億美元，年增20.1%。展望後勢，財政部統計處長蔡美娜認為，隨中國大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產、各國陸續鬆綁邊境措施，今年全球經濟可望維持成長態勢，加上即將進入傳統營運旺季，有利維繫下半年出口動能，過去出口有所謂「5窮6絕」，今年可能「6趕7追」也說不一定。

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蔡美娜分析，雖有中國大陸防疫封控措施干擾部分出貨動能，惟新興科技應用與企業數位轉型持續推展，加上國際原油價格位處高檔，5月出口達420.8億美元，創歷年單月次高，年增12.5%，並連續23個月正成長；進口受出口引申需求及原物料行情推升，規模值396.8億美元，亦刷新單月最高紀錄，年增26.7%。而累計1至5月，出口年增20.1%，進口年增26%。

在主要出口貨品中，5月礦產品出口值創下單月新高，成長1.2倍，主因油品需求上揚以及價格強勢所致；電子零組件、運輸工具分別因積體電路、汽車與腳踏車零附件出口續呈暢旺，各年增25.9%、22%；光學器材出口受市場需求疲弱、面板價格下挫影響，降幅擴大至32.9%，塑橡膠及其製品因基期墊高及陸港拉貨減緩，年減1成。累計前5月出口，除光學器材年減19.5%以外，其餘貨品皆為正成長。

就5月主要市場觀察，對東協在電子零組件及油品外銷擴增下，規模值首度突破70億美元，年增24%，對日本出口值為單月次佳，年增18.3%，對美國、歐洲各年增15.5%、4.7%；對中國大陸與香港受電子零組件以外貨品出口縮減影響，僅年增0.8%。累計1至5月出口，以對美國增29.9%最高、對陸港增12.6%最低，對東協、歐洲、日本各增23.4%、20.1%、19.4%。

展望未來，蔡美娜分析，隨中國大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產、各國陸續鬆綁邊境措施，今年全球經濟可望維持成長態勢，且高效能運算、物聯網、車用電子等運用帶動晶片需求強勁，國內半導體廠商延續產能擴充之勢，加以即將進入傳統營運旺季，皆有利維繫我國下半年出口動能，惟俄烏戰爭僵持、通膨壓力升高、新冠變種病毒等變數依然左右國際經濟走向，有待密切關注後續發展。

不過，從季節性走勢推估，6月出口仍有撐，以前出口有所謂「五窮六絕」，因為今年中國大陸封控，再加上之後這些訂單，還有歐美怕塞港重現，也可能因應開學季的旺季來臨而提前拉貨，今年態勢可能會變「6趕7追」 也說不一定。

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