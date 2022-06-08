KK連線批疫情失控 綠議員：不該用失去的生命來政治操作
藍營高雄KK連線今(8)日批評高雄疫情失控是市長陳其邁輕忽造成，民進黨市議員邱俊憲晚間回應，認為每一個失去的生命都很重要，新北市死亡超過千位，台北市超過600位，高雄也失去的180位，國民黨卻只是用來做政治攻擊，這不僅是可惡，更是可悲。是抹煞許多防疫無名英雄的努力。
邱俊憲指出，單看確診人數就論斷陳其邁主政的高雄防疫失敗？那今天台中市的人數超越新北、高雄，是代表台中重大挫敗？長時間確診人數都在全國之冠的新北市，以國民黨議員的標準，侯市長不就是一敗塗地？！這樣的比較標準，高雄國民黨議員們，會不會是在打臉漢子跟燕子呢？
邱俊憲也說，目前高雄的盛行率不到9%，相較於新北市已大流行超過17%的嚴峻狀況，數週前，陳其邁就不斷提醒，高雄疫情高原期會晚幾週，目前高雄的狀況是在預測之中，而國民黨議員過度簡化用來政治操作，是抹煞許多防疫無名英雄的努力。
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