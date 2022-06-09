善意成就無數好事！台彩形象紀錄片《英雄的背後》大公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣彩券也延續去（2021）年推出的形象宣言「讓好事發生」，今年邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導全新品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，並與知名音樂藝術家雷光夏合作配樂，以最真實的紀錄角度，讓民眾體驗跨越兩代家庭的彩券影響力。
由於每一位彩券經銷商，都是為家人挺身的英雄，中國信託與台灣彩券希望成為經銷商背後最堅實的後盾，讓他們可以站在最前線，為家人遮風擋雨，成為子女心中的英雄。因此，台灣彩券也藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。
台灣彩券表示，擅於運用人性刻劃故事，並榮獲國內外眾多知名獎項肯定的導演蕭雅全，這次與製作團隊走訪了全台數家彩券行進行深入訪談，歷經3個月的田野調查，發現「讓好事發生」不只是台灣彩券的品牌宣言，更是真實存在於你我的生活，是源自於社會上很多人的參與，產生環環相扣的善意，包括發行公益彩券的目的就是為了提供弱勢族群的就業機會、包括每一位萍水相逢購買彩券的你我，這些一點一滴的善意累積，成為經銷商英雄背後的強大助力，而這支寫實紀錄片也讓民眾看見公益彩券的影響力跨及不同世代，如同骨牌效應般擴展，造就台灣社會善的循環。
《英雄的背後》以兩家分別銷售公益彩券22年與15年的經銷商家庭的真實故事，透過訪談與拍攝日常生活紀錄，用子女視角帶領民眾了解他們的成長過程中，身障父母因公益彩券的發行而改善家庭經濟，影片充滿兩代親子間溫暖而樸實的感人互動。
此外，這次影片配樂更邀請知名音樂藝術家雷光夏製作，在她獨有知性與略帶揪心的音樂曲調帶領下，緩緩地牽引觀眾的情緒，領略公益彩券跨越兩代的影響力，民眾也可在台灣彩券官方Youtube頻道就可收看《英雄的背後》，台灣彩券同時推出「英雄的背後IG限動濾鏡活動」，即日起至7月7日，套用指定濾鏡，在個人Instagram限時動態公開分享，並在達成指定活動，就機會抽中Apple AirPods Pro、LINE POINTS等好禮。