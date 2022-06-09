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善意成就無數好事！台彩形象紀錄片《英雄的背後》大公開

▲台灣彩券公司今（9）日推出全新品牌形象影片《英雄的背後》，藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台灣彩券公司今（9）日推出全新品牌形象影片《英雄的背後》，藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

2022-06-09 12:13:402022-06-09 12:13:58

台灣彩券公司今（9）日推出全新品牌形象影片《英雄的背後》，由知名導演蕭雅全執導，透過鏡頭的寫實記錄，深入民眾日常熟悉的彩券行，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神，即便他們沒有超能力能改變現實，但藉由公益彩券的發行得以穩定家計，成為子女心目中的英雄。

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台灣彩券受中國信託銀行委託發行公益彩券以來，以「公益」為經營核心價值，從2007年1月累計至2021年12月底，已為政府創造彩券盈餘達新台幣3988億元，公益彩券回饋金累積15年將提供362億餘元厚植社福經費，協助弱勢族群就業人數達4.3萬人，鼓勵中獎人回饋社會捐款逾54億元，幫助超過200個社福團體，累計超過755萬人次弱勢受惠。

台灣彩券也延續去（2021）年推出的形象宣言「讓好事發生」，今年邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導全新品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，並與知名音樂藝術家雷光夏合作配樂，以最真實的紀錄角度，讓民眾體驗跨越兩代家庭的彩券影響力。

由於每一位彩券經銷商，都是為家人挺身的英雄，中國信託與台灣彩券希望成為經銷商背後最堅實的後盾，讓他們可以站在最前線，為家人遮風擋雨，成為子女心中的英雄。因此，台灣彩券也藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。

台灣彩券表示，擅於運用人性刻劃故事，並榮獲國內外眾多知名獎項肯定的導演蕭雅全，這次與製作團隊走訪了全台數家彩券行進行深入訪談，歷經3個月的田野調查，發現「讓好事發生」不只是台灣彩券的品牌宣言，更是真實存在於你我的生活，是源自於社會上很多人的參與，產生環環相扣的善意，包括發行公益彩券的目的就是為了提供弱勢族群的就業機會、包括每一位萍水相逢購買彩券的你我，這些一點一滴的善意累積，成為經銷商英雄背後的強大助力，而這支寫實紀錄片也讓民眾看見公益彩券的影響力跨及不同世代，如同骨牌效應般擴展，造就台灣社會善的循環。

《英雄的背後》以兩家分別銷售公益彩券22年與15年的經銷商家庭的真實故事，透過訪談與拍攝日常生活紀錄，用子女視角帶領民眾了解他們的成長過程中，身障父母因公益彩券的發行而改善家庭經濟，影片充滿兩代親子間溫暖而樸實的感人互動。

此外，這次影片配樂更邀請知名音樂藝術家雷光夏製作，在她獨有知性與略帶揪心的音樂曲調帶領下，緩緩地牽引觀眾的情緒，領略公益彩券跨越兩代的影響力，民眾也可在台灣彩券官方Youtube頻道就可收看《英雄的背後》，台灣彩券同時推出「英雄的背後IG限動濾鏡活動」，即日起至7月7日，套用指定濾鏡，在個人Instagram限時動態公開分享，並在達成指定活動，就機會抽中Apple AirPods Pro、LINE POINTS等好禮。

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