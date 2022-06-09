美酒無限暢飲！高雄萬豪夏日的微醺時光限期推出

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其中一款酩悅香檳（Moët et Chandon）為法國知名品牌，現由LVMH集團持有，據說拿破崙·波拿巴每當有慶祝場合時，這瓶酒是指定飲品，清新白果香氣略帶有淡淡檸檬花香，口感濃郁滑順，圓潤細緻，清新爽口，非常適合餐前飲用。
另有全球唯一頂級氣泡酒品牌，來自澳洲的Chandon，是Moët & Chandon酩悅香檳集團旗下唯一的氣泡酒品牌，採用香檳傳統釀造方式，採瓶內發酵，能擁有如香檳般的細緻優雅氣泡。香桐粉紅氣泡酒CHANDON BRUT ROSÉ NV，口感柔順，散發草莓與香草冰淇淋的奶油般觸感，品嘗時能感覺到新鮮成熟的黑櫻桃、柑橘風味，以及酵母陳年所帶來的烤派皮芬芳，討喜的粉紅色澤，視覺味蕾都充滿少女情懷。另一款香桐氣泡酒CHANDON BRUT NV，是完美的開胃酒，充滿果香、優雅的牛軋糖與烘烤核果的風味。
京心咖啡館也提供各式佐餐美食可供選擇，微醺小食有法國AOP康提18個月熟成起司、法國IGP薩瓦半硬質起司、阿爾度山區紅椒香腸、阿爾度山區風乾香腸、拜雍生火腿、橡子飼伊比利豬。另外也有甜點、沙拉、松露薯條、蘑菇松露燉飯、油封鴨腿天使麵、熟成牛肉漢堡等。
日本清酒、調酒容易入口，是小酌的好選擇。一樓皇怡咖啡廳跳脫下午茶框架，推出「日式和風茶酒午晚茶」以雅乃詩清酒為基底，調配出三款不同口感調酒（伊豆馬丁尼、東京夜櫻、玫瑰香緹）可任選一款，搭配烤鯖魚壽司、冰鎮圓茄及一系列日式醃漬小品，每份NT 580+10%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！