被手機耽誤的家電商？小米推「梅雨季救星」智慧除濕機
小米智慧家電產品線持續擴張，因應梅雨季節以及颱風季節即將到來，宣布推出旗下首款除溼類產品—Xiaomi 智慧除濕機，擁有每日10L的除溼能力，售價8,995元，將於6/14~6/30前展開預購，早鳥價7,995元，於7/1前陸續發貨。同時宣布同步推出Xiaomi 智慧門鈴3、Xiaomi 67W充電器套裝等新品。
Xiaomi 智慧除濕機獲「一級能效標章」，提供每日10L的強勁除溼能力，運作平穩、振動小。蒸發器與冷凝器採用弧形設計，佔用空間小，同時又能提供大接觸面積，提高除溼效率。同時，內建的4.5L大水箱可連續除濕8小時，水滿即自動停機，避免溢水及漏水；還可搭配隨附的排水管，直接將除濕廢水排出，無需擔心水滿停機。
此外，採用頂部垂直出風設計，讓空氣可快速循環、均衡蒸發空氣中的水份，讓衣物告別潮濕異味，提供五重降噪設計，夜晚時，還可將除濕機設定至睡眠模式，機器自動切換至低風速模式。
內建溫濕度感應器，可智慧監控與調節空氣濕度，根據適合人體健康的相對濕度，提供40%至70%濕度無級調節，並利用大螢幕觸控式面板及燈光提供雙重提醒。觸控按鍵操作可一鍵切換智慧、乾衣、睡眠三種模式，同時支援米家App、Google助理智慧連接。
Xiaomi 智慧門鈴3 2K解析度，180°超廣角
Xiaomi 智慧門鈴 3提供2K超高解析度，搭配4組940nm高功率紅外線光，在低光源或無光源環境下也能清楚拍攝影像。同時，新一代超廣角鏡頭提供對角180°超廣角視角，還可將垂直角度增加至 107°，捕捉完整、清晰的全景監控畫面。支援雙向音訊，並配備高音量無線門鈴喇叭；同時，可設定「請勿打擾」模式，售價1,895元，於6/30前購買享早鳥價1,795元。