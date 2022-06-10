空氣汙染超傷皮膚？ 輕忽洗臉當心「膚齡崩壞」？ 醫師：挑對「3成分」阻絕髒汙

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京硯聯合診所皮膚科副院長胡怡萱醫師表示，當空氣品質較差時外出，不僅容易造成眼部不適，皮膚亦可能因此紅腫、發癢，長久下來容易產生黑斑、肌膚暗沉、乾燥、長細紋等等。
目前疫情嚴峻，外出都要戴上口罩，但配戴一般的醫用口罩對於防空氣汙染與PM 2.5的效果非常有限。加上家中窗戶打開後，外面的髒空氣與污染源還是可能飄進屋內、對肌膚造成影響。
因此，胡怡萱醫師提醒，時常從事戶外活動、戶外工作者或機車通勤族，早晚與返家後皆應確實洗淨臉部。若是油性肌族群，可使用清潔力較強的洗臉產品；而乾性肌或是皮膚較為敏感者，則建議使用清潔力較溫和的產品。除非經醫師評估肌膚特別乾燥、或是劇烈過敏，僅用清水洗臉並不容易帶走面部髒汙，有外出者不建議這麼做。
洗臉加「1動作」減低空汙傷害！ 3大成分保護肌膚
至於洗面乳添加哪些成分，對減輕空氣汙染對肌膚的傷害比較有幫助？胡怡萱醫師表示，「辣木精華」被發現對人類的肌膚有特殊作用，其含有如同蓮葉的防水機制，能幫助皮膚的保護力上升、抵抗外界的髒汙，又被稱為「奇蹟辣木」。
事實上，辣木精華早於古埃及時代就用於養顏美容，近年來也廣泛用於瑞士出產的頂級保養品中。另外，金盞花、蘆薈等成分，也有保濕、鎮定的效果。民眾挑選相關產品時可多加留意。胡怡萱醫師建議，洗臉前務必確保用雙手搓揉起泡，或是購買本身已經起泡的慕斯狀產品，清潔力會更佳，也能確保洗面乳不會殘留在臉上。
過度清潔肌膚下場恐更慘？ 她每天「狂洗臉」反而紅腫過敏
不過，肌膚保養過度仍為過猶不及。胡怡萱醫師列舉過往一女性病例作為例子：該女性上班時需帶全妝、加上時常需要外出接見客戶，因此養成了時常清潔臉部的習慣，返家卸妝後一定使用清潔力較強、含有去角質柔株的洗面乳洗2次臉。一段時間後自覺皮膚變得粗糙，後來甚至引發紅腫、過敏。
因此，胡怡萱醫師呼籲民眾，面部肌膚以適度清洗為主，一天至少清潔2次即可。洗面乳產品則挑選適合自身膚質為主。如有任何保養問題，應事先諮詢皮膚科做個別診斷，切勿疏於清潔或清潔過度，避免肌膚受到更嚴重的傷害。
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