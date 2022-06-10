臺灣藜麥不是麥　不當保存恐致汙染

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食藥署分析，106年我國藜麥進口量達高峰900公噸，國內也種植臺灣藜，此屬藜麥之親緣品種，已正名為臺灣特有種臺灣藜（Chenopodium formosana）。
事實上，藜麥不是麥，它屬於莧科-藜亞科植物，依現行「食品中污染物質及毒素衛生標準」，是以糧食為供給目的之穀類產品。然而，臺灣氣候高溫潮濕，穀類從種植、收穫、貯存與運輸等階段，很容易因為溫、溼度管控不良，造成黴菌或真菌毒素孳生而污染食物。
密封乾燥或冷藏 正確儲存保安全
為維護民眾健康，近年來食藥署持續監測市售藜麥產品之真菌毒素污染，108至110年共抽驗54件藜麥產品（包含國產24件與進口30件），檢驗黃麴毒素、赭麴毒素A、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及玉米赤黴毒素等，結果均合格。
食藥署提醒民眾，購買藜麥時應選擇信譽良好的商家，並認明外包裝標示；購買後應避免貯存於潮濕環境，可置於密封罐、袋內，或存放於冰箱維持低溫，並儘早食用完畢。若產品超過有效日期或有發黴等異狀應立即捨棄，才能確保您的食用安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54046
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