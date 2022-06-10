元大金股東會通過配發1.8元股利 總座看今年審慎以對
元大金控今（10）日舉行111年度股東常會，會中除通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等審查報告，也通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計每股股利1.8元，再寫新高，並選出第9屆董事共9席，包括4席獨立董事與5席一般董事，且其中1名為女性，積極實踐董事會多元組成承諾。
儘管去年金融市場大幅波動，元大金以審慎穩健的經營原則因應外部變化，適時調整執行方向，帶動整體獲利再創歷史新高，去年度稅後淨利為348.66億元，EPS為2.87元，獲利年成長44.6%。
元大金控總經理翁健表示，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，皆影響國內外經濟表現，但元大金獲利仍然穩健，今年前5月自結稅後淨利90.13億元，每股稅後盈餘（EPS）0.74元，5大子公司包括證券、銀行、人壽、投信、期貨，在動盪市場中努力維持獲利，掌握機會。
面對難以預測的營運環境，翁健強調，元大金控將秉持一貫嚴謹的風險控管態度審慎以對，並因應外部變化適時調整執行方向，持續落實誠信經營的精神，訴求「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」目標。
另一方面，員工是公司最重要的資產，為吸引及留任優秀人才，並與員工分享營運成果，元大金去年「平均員工薪資費用」位居金控同業之冠，並於今年6月推出萬人海選徵才計畫，吸引優秀的年輕世代加入，元大金強調，未來將持續建立良好的薪酬及員工福利制度，打造公司未來穩健獲利及永續經營的基石。