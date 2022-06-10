為爭遺產阿嬤狀告親孫女！法院判定孫須歸還1340萬元股票
祖孫為了千萬財產對簿公堂！台北市一位曾姓祖母提告自己的18歲孫女，原來是曾姓祖母的兒子過世後，留下1800多萬元的遺產給獨生女繼承，但曾姓阿嬤認為這筆財產去其實屬於自己，只是借名登記在兒子名下，要求孫女歸還但孫女不肯，祖孫因此法庭相見。而一審法院判決孫女必須歸還市值約1340萬元的股票，全案仍可上訴。
據了解，曾姓阿嬤的兒子於2021年3月過世，曾姓阿嬤聲稱自己曾讓兒子借名登記開戶，兒子名下一個操作股票的證券帳戶與3個存款帳戶，裡面的財產其實都是屬於自己所有，但兒子過世後卻被當成遺產交給孫女繼承。
曾姓阿嬤要求孫女歸還，但孫女不肯，認為這些帳戶裡的錢就是父親的遺產，於是逕自將錢領出並繳清遺產稅。曾姓阿嬤因此將孫女告上法院。
而法院判定認為，證券帳戶確實都是由曾姓阿嬤在經手買賣，營業員也作證開戶15年來都是曾姓阿嬤在下單，且證券帳戶的存摺印鑑也由曾姓阿嬤持有，因此法院認定證券帳戶內的財產屬於曾姓阿嬤，孫女應該全數歸還帳戶內市值約1340萬元的股票。
至於另外的3個存款帳戶，法官認為無法證明是曾姓阿嬤所有，曾姓阿嬤對帳戶金流與開戶時間等說詞也與事實有出入，因此這部分判決孫女不必歸還。全案仍可上訴，若最終確定股票必須歸還，那麼孫女繳交的遺產稅也將重新核算。（編輯：倪浩軒）