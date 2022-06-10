田徑少女腹瀉誤認腸胃炎　就醫竟是「甲狀腺機能亢進」惹禍

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國泰綜合醫院小兒科醫師李翊誠說明，「自體免疫甲狀腺機能亢進」又名「葛雷夫氏症」，是兒童最常見的甲狀腺疾病。好發於青春期少女，有家族遺傳史，典型的臨床表現為心悸、手抖、脖子腫。此病常常會伴隨系統性的症狀，食慾增加但體重變瘦、不明原因腹痛腹瀉、口渴頻尿、爬樓梯與運動變喘、月經不規則等等；女性甚至會造成骨齡加速癒合與性早熟，男孩則會有大吃後，隔天四肢無力無法行走現象。此外，凸眼症狀在兒童則不像成人一樣常見。
治療多元 兒童以口服藥物為佳
自體免疫甲狀腺機能亢進，最罕見的臨床表現為甲狀腺風暴，會有發燒、癲癇與昏迷、肝功能異常與黃疸、心律不整、心肺衰竭等多重器官問題，未積極處理的病人最終會導致死亡。
李翊誠表示，要確診自體免疫甲狀腺亢進，只要抽血即可。目前臨床治療有三種方式，包含口服抗甲狀腺藥物治療、放射碘治療、手術治療；而對兒童患者而言，建議以口服藥物進行治療。
藥物治療控制良好 飲食應避免高碘食物
兒童自體免疫甲狀腺亢進因為目前有良好的藥物治療，大部分孩子都能獲得控制。而兒童飲食應注意避免食入海帶、紫菜、海苔、蝦貝等高碘食物；至於嚴重無法控制個案，李翊誠建議，家長可多和醫師討論，找出最適合病童的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54034
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