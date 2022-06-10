COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

田徑少女腹瀉誤認腸胃炎　就醫竟是「甲狀腺機能亢進」惹禍

田徑少女腹瀉誤認腸胃炎　就醫竟是「甲狀腺機能亢進」惹禍
田徑少女腹瀉誤認腸胃炎　就醫竟是「甲狀腺機能亢進」惹禍

健康醫療網

2022-06-10 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】小梅是個14歲的田徑選手，最近常感到呼吸變喘、心跳變快，體力大不如前，也會莫名手抖與腹瀉；原以為腸胃炎不以為意，然而症狀未改善，甚至影響到日常作息，最後前往兒童內分泌科就醫，才發現罹患「自體免疫甲狀腺機能亢進」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
常見心悸、手抖、脖子腫　嚴重恐致死

國泰綜合醫院小兒科醫師李翊誠說明，「自體免疫甲狀腺機能亢進」又名「葛雷夫氏症」，是兒童最常見的甲狀腺疾病。好發於青春期少女，有家族遺傳史，典型的臨床表現為心悸、手抖、脖子腫。此病常常會伴隨系統性的症狀，食慾增加但體重變瘦、不明原因腹痛腹瀉、口渴頻尿、爬樓梯與運動變喘、月經不規則等等；女性甚至會造成骨齡加速癒合與性早熟，男孩則會有大吃後，隔天四肢無力無法行走現象。此外，凸眼症狀在兒童則不像成人一樣常見。

治療多元　兒童以口服藥物為佳

自體免疫甲狀腺機能亢進，最罕見的臨床表現為甲狀腺風暴，會有發燒、癲癇與昏迷、肝功能異常與黃疸、心律不整、心肺衰竭等多重器官問題，未積極處理的病人最終會導致死亡。

李翊誠表示，要確診自體免疫甲狀腺亢進，只要抽血即可。目前臨床治療有三種方式，包含口服抗甲狀腺藥物治療、放射碘治療、手術治療；而對兒童患者而言，建議以口服藥物進行治療。

藥物治療控制良好　飲食應避免高碘食物

兒童自體免疫甲狀腺亢進因為目前有良好的藥物治療，大部分孩子都能獲得控制。而兒童飲食應注意避免食入海帶、紫菜、海苔、蝦貝等高碘食物；至於嚴重無法控制個案，李翊誠建議，家長可多和醫師討論，找出最適合病童的治療方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54034

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

臺灣藜麥不是麥　不當保存恐致汙染

空氣汙染超傷皮膚？ 輕忽洗臉當心「膚齡崩壞」？ 醫師：挑對「3成分」阻絕髒汙

別亂罵人胖子！「體重歧視」會讓人愈來愈胖，死亡風險暴增6成

染疫孩童也會長新冠？專家：注意哮吼6大重症警訊

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀